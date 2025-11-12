Jordan đề nghị nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng với Việt Nam

Quốc vương Jordan hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, đề nghị hai bên nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng, tạo thuận lợi trong cấp visa cho công dân.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường chiều 12/11, Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein khẳng định tài sản vô giá của hai nước là sự cần cù, sáng tạo của người dân, là chất lượng giáo dục cao cùng các nỗ lực phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, theo Bộ Ngoại giao.

Hai lãnh đạo nhận định hợp tác giữa Việt Nam và Jordan thời gian qua còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn, đồng thời nhất trí đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan tại Phủ Chủ tịch ngày 12/11. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch nước và Quốc vương Jordan nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia, cán bộ giữa các cơ sở quốc phòng - an ninh nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Hai lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Quốc vương Jordan đề nghị hai nước nghiên cứu sớm mở đường bay thẳng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp visa nhập cảnh cho công dân hai bên.

Khẳng định thế mạnh về nông nghiệp của Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh cho Jordan.

Trong khi đó, Quốc vương Jordan bày tỏ sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal và mở cửa thị trường cho các sản phẩm Halal của Việt Nam.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về y tế, là thế mạnh của Jordan, đặc biệt trong các lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ vào y học.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, khẳng định đây là lĩnh vực rất tiềm năng nhằm mở ra các cơ hội cho thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan cùng quan chức hai nước trong cuộc hội đàm ngày 12/11. Ảnh: Giang Huy

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Jordan sau đó đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Jordan.

Quốc vương Jordan cũng đã hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Jordan trên các lĩnh vực.

Jordan là quốc gia Trung Đông có diện tích hơn 89.000 km2, dân số 11,4 triệu người, với hầu hết người dân theo đạo Hồi. Việt Nam - Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/8/1980.

Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam - Jordan đạt hơn 188 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 180,5 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm điện tử, vải, hóa chất, gỗ. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất.

Tính đến tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký một triệu USD, đứng thứ 108 trong tổng số 153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

