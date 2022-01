Joolux gợi ý 10 chiếc túi hiệu đón Tết

Louis Vuitton Coussin PM có điểm nhấn quai đeo xích to và phần da túi được in logo dập nổi. It bag phi giới tính từ nhà mốt LV ra mắt trong bộ sưu tập Xuân Hè 2021 và được nhiều tín đồ săn đón nhờ thiết kế linh hoạt, mang màu đen trắng cơ bản. Chất liệu da thuộc in dập nổi họa tiết monogram LV tạo nên bề mặt 3D, có khả năng bắt sáng. Louis Vuitton Coussin PM có thể giúp những bộ đồ theo phong cách street style thêm nổi bật.