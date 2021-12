Sac de Jour Nano In Smooth Leather là một trong những thiết kế biểu tượng của thương hiệu Saint Laurent. Với thiết kế đơn giản, chiếc túi được các tín đồ thời trang đánh giá là không bao giờ lỗi thời. Từ khi ra đời, "chiếc túi của ngày" (Sac de Jour) đã được nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới lăng xê như Kylie Jenner, Kendall Jenner... Sac de Jour Nano In Smooth Leather nằm trong dòng Sac de Jour có mức giá cạnh tranh so với những chiếc túi từ các thương hiệu cùng phân khúc. Giá khởi điểm của sản phẩm là 2.200 USD. Hiện, Joolux ưu đãi sản phẩm với mức giá chỉ từ 33 triệu đồng.