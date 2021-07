Joolux được các shark 'Thương vụ bạc tỷ' đánh giá cao

Các nhà đầu tư “Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ” ấn tượng với mô hình kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng của start-up Joolux.

Tập 12 "Thương vụ bạc tỷ" mùa 4 lên sóng ngày 18/7, có sự tham gia của starup Joolux - doanh nghiệp đặt mục tiêu kéo dài vòng đời của sản phẩm hàng hiệu qua trao đổi, mua bán và hướng đến thời trang bền vững, giảm tác động tiêu cực lên môi trường. CEO kiêm đồng sáng lập Tạ Xuân Hiển mong kêu gọi 300.000 USD cho 10% cổ phần công ty.

CEO Tạ Xuân Hiển cho biết tất cả sản phẩm hàng hiệu trên Joolux phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Anh cũng giới thiệu các shark máy quét dữ liệu sản phẩm với khả năng thu thập dữ liệu hình ảnh phóng to tới 400 lần (soi rõ lớp da trong, ngoài, logo in trên da lẫn kim loại). Thuật toán AI sẽ dùng điểm ảnh và so sánh 50 triệu dữ liệu, đưa ra kết quả hiện tại với độ chính xác 99,1%, cam kết đó là đồ chính hãng.

CEO Tạ Xuân Hiển lên Shark Tank gọi vốn, thu hút các nhà đầu tư, nhất là công nghệ kiểm định hàng hiệu và mô hình kinh doanh mới mẻ.

Theo anh, Joolux - Journey of Luxury (Hành trình hàng hiệu) là sàn giao dịch hàng hiệu đã qua sử dụng, hướng đến sứ mệnh "Đưa thế giới hàng xa xỉ chính hãng đến gần người Việt". Sau 4 năm hình thành và phát triển, Joolux đã xây dựng được hệ sinh thái gồm dịch vụ mua bán - ký gửi, kiểm định, sửa chữa hàng hiệu.

Doanh nghiệp còn đẩy mạnh mô hình O2O (online-to-offline). Ngoài sàn giao dịch trực tuyến, doanh nghiệp có một cửa hàng chính tại TP HCM và bốn cửa hàng theo dạng shop-in-shop (ở Hà Nội lẫn TP HCM). Năm 2020, tổng giá trị hàng hoá giao dịch của doanh nghiệp đạt 2 triệu USD với doanh thu 300.000 USD.

Đại diện Joolux cho biết: "Chúng tôi muốn khẳng định nội lực, tiềm năng phát triển cũng như hướng đi sắp tới qua chương trình. Đồng thời mong mang các sản phẩm hàng hiệu đến gần người tiêu dùng Việt. Từ đó nắm bắt cơ hội, tiếp cận nguồn lực đầu tư từ các shark, mở rộng quy mô và cùng thực hiện sứ mệnh trên".

Chặng đường 4 năm nỗ lực của Joolux được các shark đánh giá cao. Shark Liên và shark Linh ấn tượng với mô hình sàn thương mại điện tử Joolux đang vận hành, giúp người bán và mua an tâm trao đổi, giao dịch, minh bạch về giá. Trong đó, ưu điểm của nền tảng này là Trung tâm kiểm định hàng hiệu Joolux LCC, nhấn vào công nghệ kiểm định và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hỗ trợ kiểm tra, đảm bảo sản phẩm trên Joolux là chính hãng.

Shark Liên cũng ủng hộ thông điệp của Joolux - mang "hành trình hàng hiệu" đến gần người Việt, góp phần tạo nên giá trị thiết thực cho xã hội hướng đến thời trang và tiêu dùng bền vững, giảm tác động tiêu cực lên môi trường.

Ở phần sau, Shark Liên và shark Hưng đề nghị đầu tư 300.000 USD cho 60% cổ phần (trong đó 100.000 USD bằng tiền và 200.000 USD bằng giá trị hàng hoá). Tuy nhiên, CEO Tạ Xuân Hiển giữ lập trường, từ chối thương vụ vì chỉ có thể chia sẻ 15% cổ phần. "Sau chương trình này, kể cả không đầu tư được, chị vẫn sẽ trở thành khách hàng của Joolux", shark Liên nói.

"Chúng tôi tin rằng không khó khăn nào có thể ngăn cản đam mê của bạn và người Việt xứng đáng có nơi mua sắm hàng hiệu tin cậy. Chúng tôi đặt trải nghiệm của người tiêu dùng lên trên tất cả", CEO Tạ Xuân Hiển nói.

CEO Joolux cho biết dù chưa có cơ hội đồng hành các nhà đầu tư trong kế hoạch sắp tới, nhưng anh vẫn vui vì doanh nghiệp tạo được dấu ấn tại chương trình với mô hình kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng triển vọng.

"Shark Tank là sân chơi giúp Joolux thể hiện ý tưởng kinh doanh đột phá và là cơ hội quảng bá rộng rãi, đến gần hơn đối tượng khách hàng mà chúng tôi hướng đến", CEO Tạ Xuân Hiển nói thêm.

