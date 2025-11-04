Jonathan Bailey là 'Người đàn ông quyến rũ nhất 2025'

Sao phim "Bridgerton" Jonathan Bailey, 37 tuổi, là nghệ sĩ đồng tính đầu tiên đoạt danh hiệu "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất năm".

Ngày 4/11, tạp chí People công bố Jonathan Bailey thắng danh hiệu, nhận xét anh có sự duyên dáng, hóm hỉnh và ngoại hình điển trai đến mức "gần như không công bằng với người khác".

Cùng lúc đó, kết quả được công bố trên talkshow The Tonight show with Jimmy. Tại chương trình, Bailey nói chiến thắng này là vinh dự cả đời.

Jonathan Bailey trên bìa ấn phẩm "Sexiest Man Alive" năm nay. Ảnh: People

Jonathan Bailey sinh năm 1988, lớn lên ở vùng nông thôn Oxfordshire của Anh cùng bố mẹ và ba chị gái. Từ khi 5 tuổi, anh muốn trở thành diễn viên sau khi xem vở kịch Oliver! cùng bà. Anh có cơ hội biểu diễn cùng Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare ở London vào năm 7 tuổi. Từ đó, tài tử tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất trên sân khấu lẫn màn ảnh.

Theo People, anh bắt đầu nổi tiếng sau khi đóng vai Tử tước Anthony thuộc series Bridgerton vào năm 2020. Hai năm sau, anh tiếp tục gây chú ý khi đóng vai chính trong phần hai của phim. Năm 2024, diễn viên nhận đề cử Emmy Nam phụ xuất sắc nhờ màn thể hiện trong phim truyền hình Fellow Travelers.

Jonathan Bailey nói về danh hiệu 'Người đàn ông quyến rũ nhất' Jonathan Bailey dự đoán phản ứng của bạn bè khi biết anh là "Người đàn ông quyến rũ nhất". Video: People

Những năm gần đây, Bailey dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh, nổi bật với vai Hoàng tử Fiyero trong phim nhạc kịch Wicked (đóng cùng ca sĩ Ariana Grande). Năm nay, anh để lại dấu ấn khi đảm nhiệm vai chuyên gia khủng long Henry Loomis trong bom tấn hè Jurassic World Rebirth, đóng chung Scarlett Johansson.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Bailey tích cực tham gia các dự án ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, gây quỹ thông qua tổ chức phi lợi nhuận Shameless Fund do anh thành lập.

Jonathan Bailey trên tạp chí Attitude năm 2022. Ảnh: Attitude

"Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất" (Sexiest Man Alive) là ấn phẩm đặc biệt của tạp chí People, phát hành thường niên từ năm 1985. Ban tổ chức không công bố cách thức chọn người chiến thắng, nhưng một số trang tin gồm ABC News, Bustle cho biết kết quả dựa trên cuộc bình chọn nội bộ. Trò chuyện với USA Today năm 2012, Julie Jordan - biên tập viên của People - nói sẽ chú ý đến sự quan tâm của công chúng dành cho một số người nổi tiếng trong năm, đồng thời hỏi ý kiến của các nữ nghệ sĩ để tìm người trao danh hiệu.

Theo Dan Wakeford - tổng biên tập People giai đoạn 2019-2022, ngoại hình không phải yếu tố duy nhất để đánh giá ứng viên. Ông lấy ví dụ năm 2020, diễn viên Michael B. Jordan nhận danh hiệu do có nhiều đóng góp cho phong trào Black Lives Matter, đồng thời tích cực đấu tranh vì quyền phụ nữ.

Năm 2024, tài tử John Krasinski thắng giải. Nhiều ngôi sao như Chris Evans, Paul Rudd, Keanu Reeves, David Beckham, The Rock, Tom Cruise từng được xướng tên. Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Richard Gere hai lần nhận vinh dự.

Phương Thảo (theo People)