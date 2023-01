Jon Rahm vuột cơ hội thắng đúp

MỹSa sút ở vòng cuối Farmers Insurance Open 2023, golfer Tây Ban Nha Jon Rahm lỡ cơ hội vô địch sự kiện PGA Tour này và lấy lại ngôi số một thế giới.

Khán giả dõi theo một cú đánh của Jon Rahm tại vòng cuối Farmers Insurance Open 2023. Ảnh: USA Today

Trong ba tuần đầu năm, Rahm ở phong độ cao, thể hiện qua việc đoạt hai cup trên PGA Tour, lần lượt tại giải khai gậy Tournament of Champions và American Express.

Đến Farmers Insurance Open trên sân par72 ở California, Rahm có ba cửa để từ vị trí thứ ba lên thay Rory McIlroy trên đỉnh bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR), khi McIlroy dự Desert Classic tại Dubai và cán đích sau Rahm một ngày. Nếu vô địch sự kiện tại California, Rahm nghiễm nhiên là "số một thế giới" mà không cần chờ thành tích của McIlroy. Danh xưng đó cũng sẽ thuộc về Rahm nếu anh độc chiếm vị trí á quân, đồng thời McIlroy không chạm T3. Rahm cũng sẽ vào cửa tương tự khi một mình cán đích thứ ba và McIlroy về thấp hơn T27.

Nhưng khi Farmers Insurance Open hạ màn ngày 28/1, Rahm chỉ đứng T7 chung cuộc. Đây là kết quả đáng tiếc cho đấu thủ Tây Ban Nha 28 tuổi, khi xét bản lĩnh gần đây. Ở Tournaments of Champions, anh vẫn vô địch dù vào vòng cuối ở vị trí cách đỉnh bảng đến bảy gậy. Sang American Express, Rahm lên T1 sau vòng 3 rồi về nhất.

Vào Farmers Insurance Open, Rahm có nguy cơ bị cắt loại sau 13 hố vòng 2, khi đạt +1 còn điểm lọc dự kiến even par. Dù vậy, anh đã xoay chuyển tình thế ngoạn mục bằng eagle và chuỗi ba birdie trong năm hố còn lại để vọt lên T14.

Xong vòng 3, Rahm áp sát đỉnh bảng với điểm -10.

Nhưng trận cuối, Rahm bất ngờ mất lửa, mất ba điểm trong năm hố đầu. Đoạn đó, anh ghi bogey hố 1, double bogey hố 5 par4 sau khi phát vào bẫy cát, cú thứ hai vô đám cỏ dày bên trái green, thêm ba cú mới đến cách lỗ 2,7 mét và từ đó kết thúc hố nhờ gạt chính xác.

Rahm double bogey ở hố 5 vòng cuối Farmers Insurance Open Rahm double bogey ở hố 5 vòng cuối Farmers Insurance Open

Chuỗi sơ suất ấy khiến Rahm xuống -7. Trong 11 hố tiếp theo, Rahm ghi hai birdie, hai bogey, vẫn -7 khi xong hố 16.

Hai hố còn lại, Rahm lần lượt kết thúc birdie-par, nhờ vậy về T7 (-8). Chức vô địch và 1,566 triệu USD thuộc về Max Homa. Homa đi trước Rahm một hố, ghi birdie hố 16 để lên dẫn đầu, rồi tái diễn ở hố 18 để xác lập mốc thắng -13.

"Hôm nay tôi thấy phần vung gậy rất tốt, nhưng bóng cứ đi lung tung, lại trúng chỗ hiểm hóc, như hố 5", Rahm tự đánh giá chung về hiệu suất chuyên môn vòng cuối Farmers Insurance Open.

Trên OWGR, Rahm đã bốn lần đứng đầu, trong đó lần gần nhất vào ngày 18/7/2021. Đến 27/3/2022, anh bị Scottie Scheffler soán ngôi, khi golfer Mỹ về nhất WGC-Dell Match Play. Scheffler nắm được 30 tuần rồi bị McIlroy - ẵm CJ Cup vào ngày 23/10 năm ngoái - vượt lên. Từ đó đến nay, McIlroy yên vị, nâng thời gian tích luỹ danh "số một thế giới" lên 121 tuần, hơn Rahm 78 tuần.

Rahm 28 tuổi, thua McIlroy năm tuổi. Trên PGA Tour, Rahm đến nay đoạt chín cup, tính cả major US Open 2021 trong khi McIlroy có bốn major - PGA Championship, US Open, The Open trong 23 cup.

Quốc Huy