Jon Rahm vô địch LIV Golf dù không thắng giải nào

Thua liền hai vòng playofff và không thắng bất kỳ chặng nào trong năm, nhưng golfer Tây Ban Nha Jon Rahm vẫn làm nên kỳ tích khi đăng quang ở LIV Golf 2025.

LIV Golf mùa này đã trải qua 13 giải trên 9 quốc gia, và trên chặng đường đó, Rahm không lần nào vô địch, nhưng 4 lần về nhì và chỉ một lần cán đích ngoài top 10 (T11 tại sự kiện ở Dallas).

Jon Rahm nâng cup vô địch LIV Golf 2025 trên sân The Club ở Chatham Hills, Indianapolis hôm 15/8. Ảnh: X / JonRahmOfficial

"Rahm đã tạo nên một kỳ tích", báo Gazzetta dello Sport bình luận. Và so sánh chức vô địch của golfer Tây Ban Nha với chiến thắng của Emilio Alzamora - tay đua Italy vô địch thế giới motor hạng 125cc năm 1999 mà không thắng chặng nào. Khi đó, ở chặng cuối mùa, một tay đua Italy khác Marco Melandri đã rất tức tối, nên định chơi xấu, giảm tốc hòng đẩy Alzamora - đang chạy thứ nhì ngay sau anh - khỏi đường đua, nhưng bất thành và vẫn phải chứng kiến đồng hương đăng quang.

Golf không phải môn thể thao mà người chơi có thể dùng các bộ phận trên cơ thể để triệt hạ nhau, nhưng thay vào đó, họ có thể dùng tâm trí để hành hạ đối thủ. Đó chính là điều Rahm đã làm với Joaquin Niemann - golfer Chile hay nhất mùa giải với 5 chiến thắng, tại Adelaide, Singapore, Mexico, Virginia và Vương quốc Anh. Nhưng vì không phải là người ổn định nhất, Niemann phải ngậm ngùi về nhì với cách biệt chưa đến 3 điểm, và nhìn phần thưởng lớn nhất giải -18 triệu USD - cùng ngôi vô địch thuộc về đồng nghiệp Tây Ban Nha.

Tại hai chặng cuối cùng của mùa 2025, Rahm lần lượt thua play-off trước Dean Burmester ở Chicago hôm 10/8, rồi Sebastian Munoz ở Indianapolis 17/8. Nhưng sau cùng, anh vẫn là người chiến thắng, ngẩng cao đầu vì bảo vệ thành công ngôi vô địch LIV Golf.

Tại The Club ở Chatham Hills hôm 17/8, Rahm không bận tâm đến những phép tính hay kịch bản nào, ngoài việc tập trung vào mục tiêu của bản thân, dù anh phải thi đấu cùng Niemann và David Puig. Cả hai chỉ cách anh vài điểm, nhưng golfer người gốc xứ Basque không để tâm đến bảng thứ bậc cuối cùng mà chỉ tập trung vào giải đấu ở Indianapolis, cố gắng tạo ra một bảng điểm đầy birdie để có cơ hội chiến thắng.

Điều đó càng không dễ dàng khi Dustin Johnson - nhà vô địch LIV Golf mùa đầu, và Munoz dẫn trước anh ba gậy, trong khi sân đấu lại rất thân thiện. Những fairway rộng và đặc biệt là green dễ tiếp cận, không quá dốc, cho phép các golfer tấn công bằng những cú đánh táo bạo, hay còn gọi là "Tiger line" để vinh danh huyền thoại Tiger Woods. Thậm chí, ban tổ chức còn quyết định rằng, do cơn mưa lớn trước đó, các golfer được phép làm sạch bóng và đặt lại trên fairway, khiến mọi kỷ lục không được công nhận. Tất cả đều thuận lợi, đặc biệt khi Rahm đánh bóng đúng tâm đầu gậy, với các điểm birdie ở hố 1, hố 2 và hố 5.

Chính tại hố 5, Niemann - người thường xuất sắc ở những vòng đấu căng thẳng - đã lộ ra điểm yếu. Chỉ một tiếng thở dài, một câu cảm thán "Trời ơi, gã này chơi hay quá!" đã bộc lộ sự chùn bước của anh. Một khoảnh khắc yếu lòng khi chứng kiến birdie của Rahm, kèm theo bogey của chính mình và một cú putt ném xuống đất. Lần đầu tiên, Rahm lên dẫn đầu cuộc đua cá nhân của LIV Golf.

Nhưng The Club ở Chatham Hills có đến 18 hố và cuộc chinh phục vẫn còn ở phía trước. Niemann, như hai ngày trước đó, ghi eagle ở hố 7 và lấy lại vị trí dẫn đầu. Còn Rahm khép lại nửa đầu vòng đấu với birdie thứ năm, anh đánh như sách giáo khoa: không bỏ lỡ fairway, những cú wedge như thể nối dài cánh tay, và putt thì hoàn hảo. Anh nhờ đó giữ vững cách biệt ba gậy với Niemann, người vẫn giữ ngôi đầu nhờ một chút lợi thế điểm số.

Thành tích Rahm qua 13 giải của LIV Golf 2025

Sự kiện Ngày Thành tích Điểm Tổng gậy (so với chuẩn) Riyadh 6-8/2 T2 27 -15 Adelaide 14-16/2 6 14 -7 Hongkong 7-9/3 T6 12.5 -11 Singapore 14-16/3 T5 13.2 -9 Miami 4-6/4 T9 9.66 +1 Mexico City 25-27/4 4 18 -12 Hàn Quốc 2-4/5 T7 10.8 -8 Virginia 6-8/6 T8 11.5 -10 Dallas 27-29/6 T11 7.5 -3 Andalucia 11-13/7 2 30 -7 Anh quốc 25-27/7 T5 15 -10 Chicago 8-10/8 T2 27 -9 Indianapolis 15-17/8 2 30 -22

Quyết tâm ghi dưới 60 gậy để thắng cả giải đấu tại Indianapolis lẫn danh hiệu toàn mùa giải, Rahm tiếp tục hòa mình với sân đấu, ghi birdie ở hố 10. Ngay cả những khán giả từng hô "USA" khi anh đánh hỏng trong vài ngày trước, vì Ryder Cup đang đến gần, cũng phải chen chúc giữa các hố để bắt tay anh.

Nhưng Niemann đáp trả bằng birdie ở hố 11 với cú putt chắc chắn. Rahm suýt trả đũa, nhưng bị một cú putt "corbata" (vòng quanh miệng hố) ở hố 12 làm hỏng việc. Nhưng sau khi đưa tay lên miệng tỏ vẻ tiếc nuối, anh nhanh chóng sửa sai với eagle ở hố 13 nhờ một cú putt dài ngoạn mục, và lên đồng dẫn đầu.

Rahm bất ngờ sa sút ở hố 14. Một cú đánh trượt, chạm đất thay vì bóng, cộng thêm việc bóng bị rough nuốt chửng dẫn đến bogey đầu tiên làm hỏng bảng điểm của anh. Nhưng trước khó khăn lớn, giải pháp cũng phải tương xứng. Ở hố 15, Niemann đưa bóng cách hố 0,5 mét ở cú đánh thứ hai, còn Rahm chỉ cách 0,5 cm. "Nụ cười của Rahm cứ như nhát dao chí mạng với Niemann, và anh tiếp tục kết liễu đối thủ ở hai hố tiếp theo với birdie, rồi độc chiếm vị trí dẫn đầu khi Munoz bắt đầu mất cảm giác với cú swing không tốt", Gazzetta dello Sport tường thuật.

Ở hố 18, Rahm tiếp tục đưa bóng lên green và ghi birdie. Anh vung nắm đấm phấn khích khi khép lại vòng đấu với điểm -12 ấn tượng, dẫn đầu clubhouse với tổng -22, bỏ xa Niemann (-17). Và như thế là đủ để Rahm vô địch.

Nhưng vòng đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc và rồi Johnson tụt lại (-19), còn Munoz cũng đạt -22, đồng nghĩa với việc Munoz và Rahm phải vào playoff. Ở đó, Rahm có chút không may: cú đánh thứ hai của Munoz cách hố 2 mét, trong khi Rahm, dù đánh tốt hơn, lại để bóng chạm cờ rồi văng xa. Anh bỏ lỡ cú putt, và Munoz giành chiến thắng giải đấu Indianapolis.

Đó là nỗi đau của Rahm. Nhưng, theo phong cách Alzamora của môn đua motor 26 năm trước, Rahm vẫn là nhà vô địch của LIV Golf 2025.

Hoàng Thông tổng hợp