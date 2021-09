Jon Rahm không thích thể thức cuối FedEx Cup

MỹGolfer số một thế giới không hẳn đồng tình với kiểu đấu Tour Championship - chặng cuối cuộc tranh danh hiệu vô địch toàn mùa PGA Tour.

Sự kiện khởi tranh ngày 2/9 trên sân East Lake ở Atlanta, bang Georgia và chỉ dành cho top 30 bảng FedEx Cup. Vào giải, họ sẽ được điểm lợi thế nhập cuộc theo vị trí trên bảng này. Và như thế Patrick Cantlay với vị trí đầu, được điểm -10 kèm lợi dẫn hai gậy dù chưa thực chiến, còn Rahm cách Cantlay bốn gậy.

"Tôi không thích kiểu đó. Biết là lời lẽ này có thể gây rắc rối, nhưng thật tâm tôi không tán thành. Nó không phản ánh sự công bằng trong cách tìm nhà vô địch toàn mùa", Rahm nói hôm 31/8.

Rahm nâng cúp vô địch major US Open 2021 hôm 20/6. Ảnh: USA Today

Mười ngày trước, golfer Tây Ban Nha nêu quan điểm này ở Northern Trust. "Tôi chẳng ưa. Đơn cử là khả năng thắng cả hai giải playoff đầu rồi chung cuộc tệ hại do mất phong độ giải cuối. Tương tự đối với New England Patriots, đội bóng bầu dục lừng danh tôi yêu. Họ thắng mọi giải nhưng đến sự kiện đinh Super Bowl lại thua thì sao? Rõ ràng họ về nhì thôi. Nhưng chỉ vì một chặng cuối mà không lấy được Cúp Lombardi thì không hợp lý", nhà vô địch US Open nói.

"Tôi hiểu phương thức hiện nay và nguyên tắc 'người thắng lấy trọn' cũng vì muốn tăng kịch tính FedEx Cup và sức hút của nó với khán giả. Nhưng ở góc độ thi đấu thì chưa ổn. Golfer dẫn hai gậy đầu Tour Championship nhờ thắng 15 giải, tính cả hai play-off. Nhưng lợi thế đó có thể mất sau hai hố", tân vô địch US Open phân tích thêm.

FedEx Cup mở từ đầu mùa. Hết sự kiện cuối lịch đấu thường lệ Wyndham Championship, top 125 bảng này được vào loạt sự kiện playoff, mở màn bằng Northern Trust. Sau đó, top 70 được đấu BMW Championship và top 30 vào Tour Championship. Lúc ấy, PGA Tour áp dụng "lợi thế nhập cuộc" trong đó điểm -10 cho vị trí đầu bảng, vị trí thứ hai cách hai gậy, rồi một gậy giảm dần đến chốt top 5. Sau nhóm này, mỗi phân khúc gồm năm đấu thủ sẽ cách nhau một gậy cho đến even par – nhóm thứ 26-30.

"Điểm lợi thế nhập cuộc" Tour Championship được PGA Tour triển khai từ 2019 nhằm giải quyết mâu thuẫn trước đây – thắng sự kiện hạ màn nhưng có thể không ẵm FedEx Cup với lần gần nhất hồi 2018. Khi đó, Tiger Woods đăng quang ở East Lake nhưng Cúp FedEx lại về tay Justin Rose.

Quỹ thưởng FedEx Cup đang 60 triệu USD trong đó 15 triệu USD cho người thắng cuộc. Nếu ẵm khoản thưởng đồ sộ này, Rahm sẽ tính kế lâu dài. "Tôi sẽ tiết kiệm và đầu tư thật căn cơ", Rahm hôm qua nói trên Golfweek. Nếu về chót FedEx Cup, Rahm lĩnh gần 400.000 USD, ở tuổi 27 vượt mốc 35 triệu USD tiền thưởng PGA Tour.

