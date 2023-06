Jon Hamm cưới bạn diễn tại bối cảnh 'Mad Men'

MỹTài tử Jon Hamm và Anna Osceola - diễn chung "Mad Men" - chọn bối cảnh phim làm nơi tổ chức hôn lễ.

Cặp sao cưới vào chiều 24/6, trên ngọn đồi nhìn ra biển ở hẻm núi Anderson, Big Sur, California. Đây là nơi quay phân đoạn cuối của series Mad Men - khi Jon Hamm (đóng Don Draper) tham gia buổi tập yoga.

Nơi Jon Hamm, Anna Osceola tổ chức hôn lễ là bối cảnh Jon Hamm xuất hiện cuối phim "Mad Men" (phải). Ảnh: Backgrid/Justina Mintz

Theo Page Six, Anna Osceola bước ra lễ đường trên nền nhạc phim James Bond 1967 - You Only Live Twice. Cô dâu diện váy quây màu trắng, kết hợp tóc xõa nhẹ nhàng, lối trang điểm đơn giản. Dưới ánh hoàng hôn, Jon và Anna trao lời thề nguyện bên nhau. Một số khách mời là Paul Rudd, Larry David, Tina Fey, Brooke Shield, Billy Crudup.

Jon Hamm và Anna Osceola trao lời thề dưới ánh hoàng hôn, ngày 24/6. Ảnh: Backgrid

Năm 2014, Jon Hamm và vợ kém 17 tuổi biết nhau qua phim Mad Men. Họ lần đầu bị bắt gặp bên nhau vào năm 2017, xác nhận hẹn hò ba năm sau đó. Năm 2022, Anna Osceola và Jon Hamm cùng tham gia phim Confess, Fletch (Thú tội đi, Fletch).

Theo Page Six, Jon "thấy mình dành cả cuộc đời bên Anna". Ông nói: "Đó là cảm xúc quan tâm ai đó và mình cũng được chăm sóc lại". Trước khi cưới, cả hai thảo luận về chuyện chung sống, có con và cùng tạo phiên bản hạnh phúc của riêng họ.

Trailer "Mad Men" Trailer phim "Mad Men". Video: Lions Gate Home Entertainment

Jon Hamm (52 tuổi) là diễn viên quen thuộc trong các series truyền hình. Ông nổi tiếng với vai Don Draper trong Mad Men, hai lần nhận giải Quả Cầu Vàng, hạng mục Diễn viên truyền hình xuất sắc năm 2008 và 2016. Trước khi yêu Anna Osceola, Jon Hamm có cuộc tình 18 năm với diễn viên Jennifer Westfeldt.

Anna Osceola (35 tuổi) bắt đầu diễn xuất vào năm 2007, xuất hiện trong Not Another High School Show. Một số tác phẩm cô tham gia là Law & Order True Crime, NCIS: Naval Criminal Investigative Service, Confess, Fletch.

Quỳnh Quyên