MỹRocker Jon Bon Jovi, 62 tuổi, đã giúp một người phụ nữ từ bỏ ý định nhảy cầu.

Theo thông báo của sở cảnh sát Nashville trên X, huyền thoại rock Jon Bon Jovi đã thuyết phục thành công một cô gái rời khu vực bên ngoài lan can cầu John Seigenthaler trên sông Cumberland ngày 10/9 (giờ địa phương).

Camera khu vực ghi lại khoảnh khắc Bon Jovi đang đi bộ cùng nhân viên quay phim, phát hiện người phụ nữ đứng ngoài rìa cầu. Anh và cộng sự tiến lại gần, cùng đưa cô vào trong lan can an toàn. Giọng ca Livin' on a Prayer đã ôm cô gái sau khi giúp cô bình tĩnh trở lại. Phát ngôn viên của sở cảnh sát nói với CNN người này đã được đưa đến bệnh viện địa phương để theo dõi và điều trị, không tiết lộ danh tính.

Jon Bon Jovi ngăn người phụ nữ nhảy cầu tự tử Jon Bon Jovi trấn an người phụ nữ, giúp cô trở lại bên trong lan can. Video: Metropolitan Nashville Police Department

Đại diện sở cảnh sát cảm ơn hành động của ca sĩ. Cảnh sát trưởng John Drake nói thêm: "Xã hội cần mọi người chung tay giữ an toàn cho nhau".

Theo Page Six, sự việc diễn ra khi Bon Jovi đang thực hiện MV cho ca khúc People's House. Trang tin xác nhận ca sĩ sẽ không lên tiếng vì tôn trọng quyền cá nhân của người đang trong tình trạng đau khổ, dễ bị tổn thương.

Rocker Jon Bon Jovi. Ảnh: WireImage

Jon Bon Jovi có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu kỹ năng cứu người gặp khủng hoảng nhờ JBJ Soul Foundation - quỹ do nghệ sĩ thành lập năm 2006. Mục đích của dự án là "công nhận và phát huy tiềm năng của những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi nạn đói, nghèo khó, vô gia cư thông qua các chương trình cung cấp thực phẩm, nhà giá rẻ, hỗ trợ các dịch vụ xã hội và đào tạo việc làm", theo website tổ chức.

Jon Bon Jovi sinh năm 1962, tên thật là John Francis Bongiovi. Anh là ca sĩ, nhà sản xuất, trưởng nhóm nhạc Rock nổi tiếng Bon Jovi, thành lập từ năm 1983. Trong sự nghiệp, ca sĩ có hai album đứng vị trí số một bảng xếp hạng Billboard và bán hàng triệu ấn bản khắp thế giới. Anh kết hôn bạn gái thời trung học Dorothea Hurley từ năm 1989, có bốn con.

Phương Thảo (theo CNN, Page Six)