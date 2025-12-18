Jollibee Việt Nam khai trương 15 cửa hàng trong tháng 12

Jollibee Việt Nam khai trương đồng loạt 15 cửa hàng từ Bắc vào Nam, nâng tổng số lên 245 cửa hàng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.

Thương hiệu thức ăn nhanh vào thị trường Việt Nam từ năm 2005 với cửa hàng đầu tiên tại Coop.mart Xa Lộ Hà Nội (TP HCM). Qua hai thập kỷ, thương hiệu trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình với các món ăn phù hợp khẩu vị Việt và dịch vụ thân thiện. Đến nay, hệ thống đã phát triển từ vài cửa hàng ban đầu lên 230 chi nhánh.

Đội ngũ nhân viên tại một chi nhánh mới khai trương. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Song hành sự tăng trưởng là yêu cầu cao về chất lượng và tính đồng nhất trong vận hành. Năm 2019, Jollibee đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tại Long An theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Nhà máy giúp kiểm soát nguyên liệu và hương vị từ khâu sản xuất, tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống mà vẫn duy trì chất lượng ổn định. Yếu tố này giúp thương hiệu gắn bó người tiêu dùng Việt lâu dài.

Trong tháng 12, hoạt động khai trương đồng loạt diễn ra tại nhiều tỉnh thành từ Bắc đến Nam. Miền Bắc có các cửa hàng mới ở Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn và Tuyên Quang. Miền Nam ghi nhận thêm các cửa hàng tại TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau. Mạng lưới cửa hàng phân bố tại nhiều địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng lớn, mang sản phẩm đến gần khách hàng hơn.

Bee - chú ong biểu tượng của thương hiệu chụp ảnh cùng khách hàng nhí. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Cùng với các cửa hàng mới, không gian bên trong cũng được cải tiến theo hướng hiện đại và thoải mái hơn. Thiết kế tập trung tông sáng, bố cục mở, tối ưu trải nghiệm cho gia đình, học sinh - sinh viên và trẻ nhỏ. Việc nâng cấp không gian được thực hiện nhất quán từ cuối năm 2024 nhằm đảm bảo trải nghiệm đồng đều trên toàn hệ thống.

Tháng 12 với 15 cửa hàng mới mở đưa tổng số chi nhánh Jollibee trên toàn quốc đạt 245 sau hai thập kỷ tại Việt Nam. Cột mốc mới giúp thương hiệu nhìn lại hành trình gắn bó thị trường thông qua cải tiến sản phẩm, nâng cấp không gian và mở rộng sự tiếp cận đến nhiều địa phương hơn.

(Nguồn: Jollibee Việt Nam)