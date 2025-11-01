Jollibee tổ chức đêm nhạc đánh dấu 20 năm tại Việt Nam

Chương trình âm nhạc "The Jolly Day" của Jollibee Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM.

Đêm nhạc kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam của thương hiệu thức ăn nhanh Jollibee có sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Rhyder, Hoàng Dũng, Double.2T, Xuân Nghi, DJ Mie, Mỹ Mỹ... và nhóm Tân Binh Toàn Năng. Các nghệ sĩ sẽ trình bày những ca khúc được giới trẻ yêu thích mang đến không khí giải trí sôi động.

Thông tin chương trình cũng như dàn nghệ sĩ góp mặt trong sự kiện nhạc "The Jolly Day" của Jollibee Việt Nam được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Jollibee Việt Nam

2025 đánh dấu 20 năm thương hiệu có mặt tại thị trường Việt Nam. Từ cửa hàng đầu tiên khai trương tại TP HCM, Jollibee hiện sở hữu hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc và đặt mục tiêu đạt 250 cửa hàng vào năm 2025. Trong giai đoạn sắp tới, doanh nghiệp tập trung mở rộng hệ thống cửa hàng, hoàn thiện mô hình vận hành và thích ứng với thị hiếu ẩm thực địa phương. Hương vị phù hợp khẩu vị người Việt và chất lượng sản phẩm ổn định là yếu tố giúp thương hiệu duy trì tăng trưởng trong thị trường thức ăn nhanh cạnh tranh.

Cột mốc 20 năm không chỉ là con số, mà còn là hành trình kiên định đồng hành và thấu hiểu người tiêu dùng. Jollibee Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào sự đổi mới sáng tạo trong sản phẩm, hướng tới xây dựng tiêu chuẩn trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn và chất lượng hơn.

Các món ăn của Jollibee và chú Ong Bee vui vẻ là hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Jollibee, thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng đến từ Philippines, thuộc Tập đoàn Jollibee Group, chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2005. Thương hiệu luôn đặt người tiêu dùng lên hàng đầu trong mọi hoạt động. Năm 2019, Jollibee Việt Nam đưa vào vận hành nhà máy chế biến tại Long An. Nhà máy được đầu tư dây chuyền hiện đại và quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì sự đồng nhất giữa các cửa hàng trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tập trung nâng tầm trải nghiệm toàn diện từ chất lượng thức ăn tới không gian cửa hàng, mang tới chất lượng phục vụ tốt hơn cho thực khách, đặc biệt là người trẻ - tập khách hàng tiềm năng. Tại Việt Nam, các món Gà Giòn Vui Vẻ, Mỳ Ý Jolly và sốt chua ngọt được đơn vị nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt.

Theo báo cáo của Vietnam Report vào tháng 9/2025, Jollibee Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng "Top 5 Công ty dịch vụ ăn uống uy tín năm 2024" (nhóm ngành chuỗi nhà hàng, dịch vụ đồ ăn, nhượng quyền). Thương hiệu 3 năm liền có mặt trong Top 5 của bảng xếp hạng này. Trước đó, trong một báo cáo về thị trường đồ ăn nhanh tại Việt Nam của Euromonitor International - công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu (2024), Jollibee là doanh nghiệp dẫn đầu thị phần chuỗi thức ăn nhanh tại Việt Nam, chiếm 22%.

Đại diện Jollibee Việt Nam tặng học bổng và xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều vùng, miền vào năm 2024. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Ngoài việc tập trung kinh doanh, Jollibee còn tích cực đóng góp cho xã hội thông qua nhiều chương trình cộng đồng. Với các dự án nổi bật như Triệu khoảnh khắc Gà Giòn Vui Vẻ, Triệu yêu thương - Tiếp bước em đến trường... doanh nghiệp đã trao tặng nhiều xe đạp, các suất học bổng, xây dựng lớp học cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đơn vị còn thực hiện nhiều chương trình giải trí gắn kết cộng đồng học sinh, sinh viên như Chuyến Xe Vui Vẻ, The Jolly Star... trở thành dấu ấn mỗi mùa tựu trường.

