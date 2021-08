Johnson bị cắt loại ở Northern Trust

MỹDustin Johnson hư vũ khí sở trường ở vòng đầu, dùng driver đi mượn ở vòng hai hôm 20/8, và không qua được nhát cắt loại Northern Trust.

Hôm 20/8, Johnson đánh vòng thứ hai với cây driver mượn từ Lucas Glover vì không kịp thay gậy riêng sau sự cố ngày khai mạc. Nhưng với công cụ của cựu vô địch major US Open tại ba hố, Johnson vẫn không thể phát huy sở trường phát bóng.

Anh đạt 283 yard ở hai chốt ghi khoảng cách bình quân cú đầu hố, trúng bảy trong 14 fairway và vì thế lên green theo chuẩn (GIR) 11 hố. Trận này, golfer Mỹ đạt điểm +1 do 72 gậy trên sân par71 - ba birdie, hai bogey và một double bogey. Với điểm even par sau 36 hố, Johnson phải rời giải do vạch cắt loại ở điểm -1.

Ngày đầu, Johnson phải phát bằng gậy gỗ số 3, do phát hiện gậy chuyên phát bóng (driver) bị nứt vài phút trước giờ nhập cuộc.

Trong chặng thiếu driver, anh phát bình quân 300 yard, trúng chín fairway và GIR 10 hố. Không tính bốn hố par3, anh phát trung bình 285,6 yard. Với các hiệu suất chuyên môn này, Johnson ghi bốn birdie và ba bogey. Cuối trận, anh đạt điểm -1 còn vạch cắt loại dự kiến even par.

Johnson nán lại thử driver "chữa cháy" từ đại diện TaylorMade. Nhưng anh không hài lòng, và cuối cùng chọn mượn driver dự phòng của đồng nghiệp Glover.

"Tôi biết rắc rối của Dustin qua chuyên gia riêng, từ chỗ quen biết với đồng nghiệp bên Johnson. Sáng nay, tôi gặp cậu ấy và ngỏ ý cho mượn cây driver dự phòng với mặt gậy bổng tương tự", Glover hôm qua tiết lộ trên Golf Channel.

Ở PGA Tour, Johnson luôn thuộc top 10 phát xa. Mùa này, anh đang đứng thứ 8, bình quân 313,2 yard.

Northern Trust diễn ra trên sân Liberty National, New York, mở màn loạt ba giải playoff chốt kết quả chung cuộc FedEx Cup thuộc PGA Tour 2020-2021.

Năm trước Johnson vô địch giải lẫn cuộc đua kéo dài cả mùa với quỹ thưởng 60 triệu USD trong đó 15 triệu USD cho người thắng cuộc.

Anh đang đứng thứ hai thế giới (bảng OWGR), sau Jon Rahm. Trên bảng xếp hạng này, đấu thủ sinh năm 1984 tích luỹ 135 tuần giữ ngôi đầu, đứng thứ ba về thời gian tại vị. Trên Johnson là Greg Norman với 331 tuần, còn Tiger Woods giữ kỷ lục 683 tuần.

Johnson đã đoạt 24 chức vô địch PGA Tour, chín cúp European Tour, tính cả hai major - US Open 2016 và Masters 2020.

Quốc Huy