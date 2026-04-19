Johnny Trí Nguyễn và dàn sao đóng 'Hộ linh tráng sĩ'

Tài tử trở lại màn ảnh rộng với vai thứ chính - Hữu tướng quân, người bảo vệ mộ vua Đinh Tiên Hoàng trước âm mưu phá hoại của kẻ thù. Ngoài diễn xuất, Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo hành động, tuyển một số vai cho phim.
Dự án hành động - cổ trang do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, Charlie Nguyễn cố vấn. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua.
Tạo hình vai chính của Tuấn Trần - tráng sĩ áo vải Nguyên Phong, xuất thân thợ săn. Giỏi võ nghệ, anh chọn cuộc sống ẩn dật vì không muốn theo khuôn khổ.
Cựu vận động viên wushu Thúy Hiền đóng cận vệ của hoàng hậu. Trước đó, chị đọc thông tin casting Johnny Trí Nguyễn đăng trên trang cá nhân và hỏi thăm về vai diễn. Diễn viên hào hứng bởi kịch bản mang thông điệp về tinh thần dân tộc, đồng thời được thể hiện sở trường võ thuật.
Đỗ Thị Hải Yến vào vai hoàng hậu họ Dương - nhân vật lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga. Nhà sản xuất cho biết sau khi hoàn thành kịch bản, êkíp liền nghĩ đến Hải Yến, đánh giá không ai phù hợp hơn chị với vai này.
Hứa Vĩ Văn đóng quan văn. Trước đó, anh gây chú ý với vai bác sĩ phim Mưa đỏ, cha xứ phim Hẹn em ngày nhật thực.
Nghệ sĩ Tự Long vào vai thầy mo người Mường, người nuôi dạy tráng sĩ Nguyên Phong từ nhỏ.
Diễn viên Lê Vũ Long hóa thân Đinh Bộ Linh. Thập niên 1990, anh từng nổi tiếng khi đóng Xin hãy tin em (đạo diễn Đỗ Thanh Hải) - phim truyền hình về đề tài sinh viên. Năm 2025, anh trở lại diễn xuất trong phim độc lập Mưa trên cánh bướm.
Thiên Tú đóng nữ chính An Nhiên, cô gái mạnh mẽ, khát khao vượt lên số phận, không chịu bó buộc trước định kiến trọng nam khinh nữ. Cô nổi lên với phim Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh, đóng vai bé Ngô - con gái thứ hai của cô Dần (Trương Ngọc Ánh). Năm 2025, diễn viên góp mặt trong Tử chiến trên không - phim hành động doanh thu hơn 250 tỷ đồng của Hàm Trần.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Xuân Hạnh vào vai hoàng hậu. Cô cao 1,71 m, từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội.
Nghệ sĩ Chiều Xuân đóng vai hoàng hậu. Ở tuổi gần 60, chị tiếp tục hoạt động mạnh ở mảng điện ảnh, vai diễn đa dạng như người điên trong Kẻ ăn hồn, bà Ngọc "não cá vàng" trong Lật mặt 8, mẹ của Tiên Dung trong Huyền tình Dạ Trạch.
Nguyễn Quỳnh Anh - Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 - vào vai hoàng hậu.
Ca sĩ Lynk Lee góp mặt với vai tì nữ. Phim quay tại Ninh Bình gần ba tháng, dự kiến phát hành cuối tháng 8. Nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc, Nguyễn K'Linh - tay máy trong phim Địa đạo - làm D.O.P (đạo diễn hình ảnh).
Teaser phim Hộ linh tráng sĩ. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật
Ảnh: Đoàn phim cung cấp