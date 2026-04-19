Johnny Trí Nguyễn và dàn sao đóng 'Hộ linh tráng sĩ'

Tài tử trở lại màn ảnh rộng với vai thứ chính - Hữu tướng quân, người bảo vệ mộ vua Đinh Tiên Hoàng trước âm mưu phá hoại của kẻ thù. Ngoài diễn xuất, Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo hành động, tuyển một số vai cho phim.

Dự án hành động - cổ trang do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, Charlie Nguyễn cố vấn. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua.