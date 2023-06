Johnny Trí Nguyễn: 'Tôi và bạn gái không cần kết hôn'

Tài tử Johnny Trí Nguyễn nói anh và Nhung Kate chung sống hơn 10 năm nhưng không kết hôn bởi muốn duy trì sự thú vị của tình yêu.

Chiều 6/6, Johnny Trí Nguyễn dự sự kiện ra mắt Dragon Fight League - giải đấu MMA (võ tổng hợp) anh làm tổng đạo diễn - tại võ đường ở Nhà Bè, TP HCM. Dịp này, anh nói về cuộc sống rời xa màn ảnh và chuyện tình hơn 10 năm cùng bạn gái.

- Một ngày của anh tại võ đường bắt đầu ra sao?

- Cuộc sống tôi trôi qua ở đây rất nhẹ nhàng, một ngày bắt đầu bằng một ly cà phê, kết thúc nhiều khi cũng với một ly cà phê (cười). Trừ những lúc có lớp, thời gian còn lại, võ đường khá im ắng, không xôm tụ như showbiz ngoài kia. Mỗi ngày, chúng tôi tổ chức hai lớp giúp các võ sĩ MMA tham gia các giải đấu chuyên nghiệp, trong đó một lớp tôi trực tiếp giảng dạy.

Ngày nào tôi cũng có một ít việc làm như thế thôi, còn lại chủ yếu ngồi không. Tôi quan niệm cuộc sống ra sao là do mình quyết định, và tôi thích lối sống an nhiên như thế này. Không phải những năm gần đây mới thế, mà ngày trước, tôi về Việt Nam lập nghiệp cũng vì muốn tránh né những ồn ào. Ở đây, tôi không phải chạy theo thứ tạm gọi là sức ép của xã hội. Tất nhiên, có những thời điểm - như lúc thanh niên, đó là cái tôi theo đuổi. Hiện, việc hăng say tạo dựng sự nghiệp với tôi không thú vị bằng tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản, êm đềm.

Johnny Trí Nguyễn tại sự kiện chiều 6/6. Ảnh: Mai Nhật

- Bạn gái - diễn viên Nhung Kate - hỗ trợ anh điều hành võ đường như thế nào?

- Nhung Kate vẫn hỗ trợ tôi về các ý tưởng sáng tạo, nhưng không bị gò bó vào lịch điều hành, thích tham gia lúc nào tùy ý. Chúng tôi không gặp nhiều khó khăn về tài chính khi quản lý võ đường, bởi nơi đây không cần nguồn ngân sách thường xuyên như các công ty đầu tư. Mô hình võ đường không mang lại nguồn lợi lớn, nhưng chúng tôi không tính toán chuyện đó. Tôi thấy bản thân không kẹt gì về tiền nong, vẫn đủ sống và thậm chí dư thừa.

- Yêu nhau hơn 10 năm, vì sao anh và bạn gái chưa tiến tới hôn nhân?

- Với tôi, kết hôn chỉ là thủ tục. Tôi quan niệm hôn nhân không liên quan đến chuyện tình cảm, chỉ là cách để người ta gọi tên, bởi tình yêu thuộc về một không gian khác, hấp dẫn như một cuốn phim. Thường những phim tình cảm, hai người yêu và cưới nhau là hết. Tôi chưa muốn cái kết mà muốn nó như một phim dài tập hấp dẫn.

Johnny Trí Nguyễn và bạn gái Nhung Kate tận hưởng cuộc sống ở võ đường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh và Nhung Kate đồng điệu ra sao trong tình cảm?

- Chúng tôi không đặt nặng chuyện đồng điệu, có khi ai thích làm gì thì làm (cười). Thỉnh thoảng, chúng tôi đồng hành trên môtô, rong ruổi qua các cung đường phượt khắp Đông Dương. Tôi cũng đi cùng Nhung trong các dự án phim ảnh của cô ấy. Như cuối năm 2021, tôi qua thủ đô Budapest, Hungary hỗ trợ Nhung đóng series The Continental - tiền truyện của phim John Wick - suốt bảy tháng. Trong phim, tôi cũng tham gia một vai khách mời.

Johnny Trí Nguyễn, Nhung Kate hướng dẫn võ tự vệ cho nữ giới (năm 2019) Johnny Trí Nguyễn, Nhung Kate hướng dẫn võ tự vệ cho nữ giới ở võ đường Liên Phong. Video: YouTube Johnny Trí Nguyễn

- Vì sao sáu năm qua, anh rời xa màn ảnh Việt?

- Kể từ năm 2017, tôi chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào, song thỉnh thoảng vẫn đóng các phim Hollywood. Vài năm trước, tôi góp mặt trong Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện. Tôi chưa trở lại màn ảnh rộng một phần vì bận rộn võ đường, phần vì vướng hai năm dịch, dù lúc trước Covid-19 đã tập luyện, lên ý tưởng cùng các cascadeur. Với tôi, một phim khi muốn ra rạp cần thực hiện kỹ lưỡng, ít nhất trong vòng hai năm.

- Anh nhớ gì về thời đỉnh cao với "Bẫy rồng", "Dòng máu anh hùng"?

- Người ta thường hỏi tôi liệu có tiếc nuối khi nhìn về quá khứ. Với tôi, cảm giác ấy chỉ đến khi tôi chưa kịp đạt được điều gì đó, hoặc quá rụt rè để lỡ mất cơ hội. Còn nếu đã cống hiến trọn vẹn, hết mình, tôi không còn gì luyến tiếc. Thỉnh thoảng, tôi xem lại các phim mình đóng, như nhâm nhi, thưởng thức những món ăn đã nấu.

Ngưng đóng phim, tôi vẫn theo dõi đời sống phim Việt. Tôi thích không khí sôi động, rầm rộ của điện ảnh thời gian qua, nhiều lúc không biết có bao nhiêu phim đang ra rạp. Làm nghề đã lâu, tôi hiểu được quy luật của làn sóng đó. Nếu một phim hài doanh thu cao, sẽ có loạt dự án chạy theo thể loại đó, cho đến khi khán giả chán, đổi sang khẩu vị khác, và nhà sản xuất phải tìm một chiều hướng mới. Về phần mình, tôi vẫn ấp ủ nhiều ý tưởng, viết kịch bản lúc rảnh. Tôi đã hoàn thành 4-5 kịch bản, mới nhất là Hàng long chiêu phụng, lấy bối cảnh thập niên 1950.

Trailer Dòng máu anh hùng (Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân) Johnny Trí Nguyễn trong phim "Dòng máu anh hùng" (năm 2007) - đạo diễn Charlie Nguyễn. Video: Chánh Phương Film

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 tại Bình Dương. Tám tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, nổi tiếng với loạt phim Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em. Sau phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Mai Nhật