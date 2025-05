Johnny Trí Nguyễn, Nhung Kate chia tay sau 10 năm yêu

Tài tử Johnny Trí Nguyễn cho biết chia tay bạn gái - diễn viên Nhung Kate - sau khi cả hai gắn bó hơn một thập niên.

Tối 12/5, diễn viên lần đầu tiên cho biết cả hai chia tay hơn một năm nay vì "hết duyên". Anh không còn giữ liên lạc với bạn gái suốt thời gian qua, vì không muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau. "Với những dự án hợp tác chung của cả hai trong tương lai, tôi chưa dám chắc, chỉ có thể nói là 'tùy duyên'", anh nói.

Johnny Trí Nguyễn, 52 tuổi, và bạn gái Nhung Kate, 36 tuổi, khi còn ở võ đường tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Johnny Trí Nguyễn, Nhung Kate vốn được đông đảo khán giả ngưỡng mộ với chuyện tình hơn một thập niên. Trong một bài phỏng vấn năm 2023, tài tử nói cả hai đồng điệu trong nhiều sở thích, từ đóng phim, tập võ đến đi phượt. Thỉnh thoảng, họ đồng hành trên môtô, rong ruổi qua các cung đường khắp Đông Dương. Anh cũng hỗ trợ Nhung Kate trong các dự án phim ảnh của cô. Cuối năm 2021, diễn viên qua thủ đô Budapest, Hungary, động viên Nhung Kate khi cô đóng series The Continental - tiền truyện của phim John Wick - suốt bảy tháng.

Cả hai có quãng thời gian sống chung tại võ đường do Johnny Trí Nguyễn thành lập, cô hỗ trợ anh về các ý tưởng sáng tạo. Nhung Kate từng nói tài tử giúp cô tích lũy kiến thức, trải nghiệm làm nghề. "Anh sống nội tâm và biết cách truyền những gì bên trong anh đến người khác", cô từng cho biết.

Johnny Trí Nguyễn, Nhung Kate hướng dẫn võ tự vệ cho nữ giới (năm 2019) Johnny Trí Nguyễn, Nhung Kate hướng dẫn võ tự vệ cho nữ giới ở võ đường Liên Phong năm 2019. Video: Nhân vật cung cấp

Từ đầu năm, Johnny Trí Nguyễn dần trở lại với công việc, tái xuất màn ảnh rộng. Anh tham gia Hộ linh trang sĩ - phim huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng, do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Diễn viên đảm nhận vai Hữu tướng quân, đồng thời làm đạo diễn võ thuật, phụ trách tuyển diễn viên cho một số vai chủ chốt. Cuối tháng 4, anh và đạo diễn Charlie Nguyễn công bố kịch bản Dòng máu anh hùng phần hai với tên Nhạn trắng Cà Mau, dự kiến bấm máy năm sau.

Johnny Trí Nguyễn, 52 tuổi, sinh tại Bình Dương, tám tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, nổi tiếng với loạt phimDòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em.Sau phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước. Từ năm 2017 đến nay, Johnny Trí Nguyễn chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào.

Thỉnh thoảng, anh đóng các phim Hollywood với vai phụ, như Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện. Năm 2023, anh góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick - tiền truyện về John Wick, đóng cùng Nhung Kate. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Nhung Kate tên thật là Dương Hồng Nhung, sinh tại Hải Phòng. Cô học ngành diễn viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (khóa diễn viên 2007-2010). Cô tham gia nhiều phim như: Bà nội không thích ăn pizza, Bí mật tam giác vàng, Đoạt hồn, Bụi đời Chợ Lớn, được yêu thích với hình ảnh "đả nữ". Năm 2016, cô đóng chính phim kinh dị Cô hầu gái, phim hành động Siêu trộm.

Mai Nhật