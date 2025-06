Johnny Trí Nguyễn nặng lòng với phim về sử Việt

Diễn viên nói về công việc, cuộc sống dịp tái xuất màn ảnh với Hộ linh tráng sĩ - phim về vua Đinh Tiên Hoàng và Dòng máu anh hùng - Nhạn trắng Cà Mau phần hai.

- Động lực nào khiến anh trở lại màn ảnh Việt sau tám năm vắng bóng?

- Trước đó, không có dự án nào đủ sức hấp dẫn với tôi. Khi tìm được hai phim kịch bản rộng và sâu, hứa hẹn giúp người xem thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử, tôi như tìm được hứng khởi của gần 10 năm trước. Thật ra nhiều năm trước, tôi đã ấp ủ một vài ý tưởng, nhưng chưa có nhà đầu tư dám bỏ ra nhiều tiền với cuộc chơi điện ảnh. Nếu làm phim mà thiếu tiền, sức sáng tạo bị hạn chế, điều đó khiến tôi không thỏa mãn.

- Đã lâu mới tham gia thị trường phim ảnh, anh nhận xét gì về bối cảnh làm phim trong nước hiện nay?

- Giờ tình thế đã thay đổi, kinh tế phát triển, khán giả có nhu cầu giải trí cao hơn, đó cũng là động lực để những người làm điện ảnh như chúng tôi sẵn sàng lao vào canh bạc lớn hơn. Tôi thấy trong nước đang có xu hướng làm phim kinh dị. Với tôi, không chỉ riêng ở Việt Nam mà với nền điện ảnh thế giới nói chung, thể loại này không có quá nhiều sự đầu tư. Tôi không có ý chê dòng phim này, nhưng một tác phẩm kinh dị đa số chỉ để giải trí thuần túy, muốn đạt đến tầm ý nghĩa sâu sắc, thực sự rất khó. Khán giả rất dễ quên, mà phim kinh dị thật sự khó tồn tại lâu với thời gian. Năm nay chúng ta có những phim kinh dị nào? Liệu đến năm sau, mấy ai trả lời được câu hỏi này.

- Với xu thế phim kinh dị đáp ứng nhu cầu giải trí của người xem và có thể an toàn về mặt doanh thu cho nhà làm phim, vì sao anh luôn hướng đến dòng phim lịch sử - một thể loại kén khán giả?

- Với tôi, đất nước, xã hội hiện tại luôn có sự kết nối với quá khứ. Phải hiểu lịch sử của cha ông thì mới biết mình là ai. Năm 2000, tôi về nước làm D.O.P cho Vật đổi sao dời của đạo diễn Vân Sơn. Trên đường từ sân bay Nội Bài đi vào trung tâm thành phố Hà Nội, tôi đã biết mình thuộc về mảnh đất này. Tôi thấy từng con trâu, cánh đồng trên đường đi, đều thân thương, dính liền với ruột gan mình. Sau đó, tôi rong ruổi một vòng từ Bắc vào Nam.

Lúc ấy, tôi cảm nhận sợi dây kết nối tôi với nguồn gốc của mình trỗi dậy và xiết lại, thúc giục tôi làm một tác phẩm thuần Việt. Tôi viết Dòng máu anh hùng, nhưng vẫn lo sợ mình còn non nớt, thiếu kinh nghiệm nên để ngỏ. Năm 2004, tôi về lại Việt Nam, phát triển kịch bản. Thời đó chưa có máy kỹ thuật số, chúng tôi phải quay phim nhựa rồi gửi qua Thái Lan dựng, chi phí rất cao. Làm xong là đã biết mình lỗ. Nhưng tôi và anh Charlie Nguyễn không tính toán gì, chỉ lao đầu vào thực hiện.

- Ngoài hai tác phẩm trên, anh ấp ủ những dự án nào trong tương lai?

- Tôi "thai nghén" hai tác phẩm xuyên không. Một trong hai lấy bối cảnh giai đoạn 1946-1947, dựa trên một cuốn hồi ký, cộng với vốn kiến thức có sẵn về thời chống Pháp khi thực hiện Dòng máu anh hùng. Đó là câu chuyện về một người hùng hư cấu. Tôi viết kịch bản từ vài năm trước, nhưng gặp đúng thời Covid-19. Nhóm chúng tôi đã họp hành nhiều lần, bàn bạc ý tưởng chỉnh sửa. Tôi hiện còn bốn tháng để cho ra phương án cuối cùng. Kịch bản còn lại hướng đến tương lai, lấy thời điểm năm 2048.

- Ngoài phim ảnh, anh dành thời gian cho những đam mê gì khác trong cuộc sống?

- Tôi không bó buộc bản thân, thử sức với nhiều vai trò, từ diễn viên, biên kịch đến võ sư, nhà sản xuất. Một quãng thời gian dài, tôi dành trọn cho thú đua motor, võ thuật. Tôi hiện rất bận, quay cuồng đến nỗi có ngày chỉ ngủ hai tiếng. Tôi tập thể dục từ ba đến năm phút, như một cách "bảo dưỡng" cơ thể. Còn lại, tôi dồn tâm huyết tổ chức giải đấu cho các võ sĩ trong năm nay, gồm cả một số tuyển thủ đến từ quốc tế. Thật sự không dễ để dựng lên một sân chơi cho anh em trong nghề. Hơn nữa, tôi muốn ngoài góc độ thể thao, đối kháng, show còn mang đến các màn trình diễn giàu tính nghệ thuật.

- Cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau khi chia tay người yêu lâu năm - diễn viên Nhung Kate?

- Tôi quan niệm yêu là sự gắn kết về mặt tâm thức và cảm xúc, còn việc cưới xin là hình thức. Khi người ta cưới nhau cũng không nhất thiết có tình yêu và ngược lại. Còn tôi cho rằng việc cưới xin không có giá trị với hai tâm hồn đang muốn thưởng thức cuộc sống.

Tôi đã ở bên bạn gái 12 năm. Với tôi, một mối quan hệ không nhất thiết phải tồn tại vĩnh viễn. Cuộc sống là sự luân chuyển. Có khi người ta muốn tình yêu đứng im tại chỗ, trong những khuôn khổ nhất định, nhưng nó vốn là thứ có sức sống mãnh liệt, luôn vận động và thay đổi. Tôi nghĩ mọi người có quyền bàn tán, thậm chí phán xét về mối quan hệ đã qua của tôi dù họ không biết rõ chi tiết về mối quan hệ ấy. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến tôi.

Johnny Trí Nguyễn sinh tại Bình Dương, tám tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, nổi tiếng với loạt phim Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em. Sau phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước. Từ năm 2017 đến nay, Johnny Trí Nguyễn chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào.

Thỉnh thoảng, anh đóng các phim Hollywood với vai phụ, như Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện. Năm 2023, anh góp mặt trong seriesThe Continental: From the World of John Wick- tiền truyện về John Wick, đóng cùng bạn gái Nhung Kate. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.