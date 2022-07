Johnny Depp viết ca khúc ngụ ý về phiên tòa với vợ cũ

Tài tử Johnny Depp sáng tác ca khúc được cho là lấy cảm hứng từ phiên xét xử vụ phỉ báng với vợ cũ Amber Heard.

Theo tờ Sunday Times of London, ngôi sao Pirates of the Caribbean sáng tác hai ca khúc trong album 18 cùng tay guitar Jeff Beck. Một trong số đó là Sad Motherf-in’ Parade, có ca từ: "Anh nghĩ em đã nói quá đủ cho một buổi tối tồi tệ... Em ngồi đó với nỗi bực bội suốt bảy năm. Nếu chỉ có một đồng, nó cũng không bao giờ đến tay em".

Johnny Depp (trái) tại phiên tòa ở Fairfax (Mỹ) hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Nhiều trang báo nước ngoài cho rằng ca khúc lấy cảm hứng từ phiên tòa giữa anh và Amber Heard. Tuy nhiên, chưa có thông tin từ phía tài tử xác nhận điều này.

Sau khi thắng kiện Amber Heard hồi tháng 6, Johnny Depp thường tham gia các buổi diễn âm nhạc của Jeff Beck. Hai người hợp tác cho album 18, lấy cảm hứng từ việc cảm thấy trẻ trung mỗi khi họ đứng trên sân khấu.

Ngoài hai sáng tác, các ca khúc còn lại trong album 18 dự kiến là những bản cover. Cặp sao sẽ biểu diễn lại một số bài hát nổi tiếng như Caroline, No của Brian Wilson hay Venus and Furs của Velvet Underground.

Depp thắng phiên tòa về tội phỉ báng với Amber Heard hồi tháng 6. Tài tử sẽ nhận bồi thường 10,35 triệu USD từ vợ cũ nhưng cũng phải trả cô hai triệu USD vì một số thông tin phía anh đưa ra trên tờ Daily Mail. Ngày 3/7, các luật sư của Heard nộp một văn bản dài 43 trang lên tòa án ở Fairfax với hy vọng thẩm phán hủy bỏ phán quyết, cho rằng bản án được đưa ra mà không có bằng chứng.

Vụ kiện khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong đó, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Phương Mai (theo Sunday Times of London)