Johnny Depp trở lại ghế đạo diễn sau 25 năm

Tài tử Johnny Depp chỉ đạo dự án điện ảnh "Modigliani", đánh dấu trở lại với vai trò đạo diễn kể từ "The Brave" (1997).

Ngày 15/8, theo Variety, diễn viên làm đạo diễn trong dự án phim về danh họa người Italy Amedeo Modigliani. "Bố già" Al Pacino chịu trách nhiệm sản xuất cùng Barry Navidi.

Johnny Depp nói về dự án: "Tôi tự hào và biết ơn khi được đưa câu chuyện về Modigliani lên màn ảnh. Cuộc đời ông là bài học về sự chăm chỉ để đạt được sự thành công. Khán giả toàn cầu có thể dễ dàng đồng cảm".

The Brave trailer Johnny Depp Trailer "The Brave" (1997) - bộ phim do Johnny Depp đạo diễn và đóng chính. Video: Film & Clip Youtube

Kịch bản dựa trên vở kịch cùng tên của tác giả Dennis McIntyre, do Jerzy và Mary Kromolowski chuyển thể. Phim lấy bối cảnh năm 1916 ở Paris, kể về quãng thời gian họa sĩ gốc Italy ở đây. Êkíp tiết lộ nội dung tập trung vào cuộc đấu tranh tâm lý của Amedeo Modigliani, khi ông cảm thấy bản thân là kẻ thất bại và không thể phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 48 giờ, hàng loạt sự kiện xảy ra khiến cuộc đời Modigliani thay đổi hoàn toàn.

Modigliani sẽ là dự án mới nhất của Johnny Depp sau khi chiến thắng phiên tòa với vợ cũ Amber Heard. Anh hiện tham gia thêm bộ phim Pháp Jeanne du Barry do nữ đạo diễn Maïwenn chỉ đạo. Tài tử Pirates of the Caribbean vào vai vua Louis XV, trị vì nước Pháp 59 năm trước khi qua đời ở tuổi 76.

Tạo hình Johnny Depp trong vai vua Louis XV trong phim "Jeanne du Barry". Ảnh: People

Những năm gần đây, Johnny Depp gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho phiên tòa với Amber Heard. Đầu tháng 6, anh thắng kiện và sẽ được nhận bồi thường 10,35 triệu USD từ vợ cũ nhưng cũng phải trả cô hai triệu USD vì một số thông tin phía anh đưa ra trên tờ Daily Mail.

Đạt Phan (theo Variety)