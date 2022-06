Johnny Depp: 'Tòa đã trả lại cuộc sống cho tôi'

MỹJohnny Depp cho rằng phán quyết của tòa mở ra chương mới cho cuộc đời anh sau thời gian dài vướng kiện tụng với vợ cũ.

Ngày 1/6 (giờ địa phương), vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard khép lại sau hơn sáu tuần, chiến thắng thuộc về tài tử Pirates of the Caribbean. Heard bị phạt 15 triệu USD (gồm 10 triệu USD bồi thường thiệt hại và năm triệu USD bồi thường trừng phạt). Cô chỉ phải trả chồng cũ 10,35 triệu USD, do luật bang Virginia quy định mức tối đa cho khoản bồi thường trừng phạt là 350.000 USD.

Phán quyết của tòa án về vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard. Video: People

Johnny Depp đăng tải thông cáo sau phiên tòa:

"Sáu năm trước, cuộc sống của tôi, cuộc sống của các con tôi, cuộc sống những người thân thiết nhất với tôi, những người luôn ủng hộ và tin tưởng tôi, đã mãi mãi thay đổi.

Tất cả chỉ trong chớp mắt.