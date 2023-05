Johnny Depp nhận 20 triệu USD khi làm mẫu

Johnny Depp, tài tử 59 tuổi, ký hợp đồng ba năm trị giá 20 triệu USD với thương hiệu nước hoa Dior Sauvage, hôm 12/5.

Theo Variety, hợp đồng trên giúp Depp vượt qua diễn viên Robert Pattinson và Brad Pitt để trở thành người được trả thù lao cao nhất khi đại diện hình ảnh cho một hãng nước hoa. Cụ thể, Pattinson nhận 12 triệu USD trong thời gian quảng bá cho Dior Homme, còn Pitt đạt thỏa thuận bảy triệu USD lúc trở thành gương mặt đại diện cho sản phẩm nước hoa nữ Chanel No. 5.

Depp tham dự buổi công chiếu "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" tại Hollywood, California tháng 8/2017. Ảnh: Reuters

Dior bắt đầu hợp tác với Depp năm 2015. Năm 2020, tòa án Anh ra phán quyết chống lại ngôi sao Cướp biển vùng Caribe trong vụ Depp kiện tờ The Sun vì mô tả anh là "kẻ đánh vợ" (Amber Heard). Lúc đó, Dior đối diện sức ép cắt bỏ hợp đồng với tài tử. Trong lúc nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất quay lưng với Depp, thương hiệu Pháp quyết định đồng hành cùng diễn viên.

Tháng 6/2022, phiên tòa phán quyết vụ kiện giữa Depp và Heard diễn ra. Tài tử sinh năm 1963 giành chiến thắng và nhận 15 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, theo Los Angeles Times. Tháng 8/2022, Dior ký hợp đồng mới có thời hạn bảy năm với Depp kèm dòng mô tả trên bài đăng: "Không sợ hãi nhưng vẫn giữ nguyên bản chất, giống như Sauvage".

Phán quyết của tòa án về Amber Heard. Video: People Phán quyết của tòa án về Amber Heard hồi tháng 6. Video: People

Theo Metro UK, sản lượng nước hoa Dior bán ra tăng gấp nhiều lần sau thắng lợi của Depp trong vụ kiện. Lượt tìm kiếm "Dior Sauvage" trên Google Search tăng 48%, từ khoảng 823.000 lượt ở tháng 3/2022 lên 1,2 triệu lượt trong tháng kế tiếp. Trên TikTok, các video liên quan đến Dior Sauvage thu hút 209 triệu lượt xem, tăng 63%.

Depp cùng luật sư tại phiên tòa hồi tháng 6/2022. Ảnh: AFP

Ngày 16/5, Depp dự kiến có mặt tại Liên hoan phim Cannes để ra mắt Jeanne du Barry, tác phẩm với sự góp mặt của tài tử trong vai vua Louis XV. Tại sự kiện, dự án phim Modi do Depp đạo diễn cũng được công bố đến truyền thông. Tác phẩm dự kiến bấm máy vào mùa thu năm nay, nói về cuộc đời nghệ sĩ người Italy Amedeo Modigliani với sự góp mặt của Al Pacino, Riccardo Scamarcio, Pierre Niney và đánh dấu lần đầu tiên Depp chỉ đạo diễn xuất sau 25 năm gắn bó với điện ảnh.

Ngày 17/5, diễn viên dự bữa ăn tối do Dior tổ chức, trước khi quay về London, Anh vào hôm sau để góp mặt tại buổi tưởng nhớ nhạc sĩ Jeff Beck, theo Variety. Depp và Beck gặp nhau vào năm 2016, thân thiết do cùng có niềm đam mê với guitar. Tháng 7/2022, cả hai hợp tác cho ra mắt album 18. Beck qua đời hồi tháng 3 do bệnh viêm màng não.

Johnny Depp bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ. Tài tử bắt đầu sự nghiệp trong vai trò đánh guitar ở ban nhạc The Kids. Năm 1983, diễn viên cưới vợ đầu là Lori Anne Allison - người sau này giới thiệu Depp với ngôi sao Nicolas Cage. Tài tử bước vào con đường diễn xuất khi đảm nhận vai phụ trong A Nightmare on Elm Street (1984) và được khán giả biết đến khi đóng chính ở tác phẩm Edward Scissorhands (1990).

Năm 2003, diễn xuất của Depp trong vai thuyền trưởng Jack Sparrow ở phim Pirates Of The Caribbean: The Curse Of The Black Pearl giúp anh thắng giải Quả Cầu Vàng và nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Johnny Depp quảng cáo cho Dior Depp vào vai rocker, quảng bá cho Dior Sauvage, 2015. Video: City Perfume Official Retailer

