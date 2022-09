Johnny Depp hẹn hò luật sư Joelle Rich, người từng đại diện bào chữa cho anh trong phiên tòa với tờ The Sun của Anh.

Ngày 22/9, Pagesix xác nhận bạn gái mới của ngôi sao Pirates of the Caribbean là luật sư người Anh - Joelle Rich. Cô từng tham gia đội ngũ pháp lý của nam diễn viên trong phiên tòa kiện tờ The Sun tội phỉ báng vì gọi anh là "kẻ đánh vợ", năm 2020.

Johnny Depp (trái) và bạn gái mới Joelle Rich. Ảnh: AFP

Nguồn tin cho biết Rich sống ở London, ly thân chồng. Cô không tham gia phiên xử của Depp với vợ cũ Amber Heard ở Mỹ nhưng thuờng xuyên có mặt tại tòa để ủng hộ anh. Hai người hiện không trả lời truyền thông về mối quan hệ.

Năm 2020, Johnny Depp kiện công ty News Group Newspapers và The Sun tội bôi nhọ danh dự sau bài viết đăng năm 2018. Nội dung xoay quanh bê bối bạo hành gia đình giữa Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard. Trong đó, Depp bị gọi là "kẻ đánh vợ". Tháng 11/2020, tài tử bị xử thua kiện.

Sau phiên tòa với Amber Heard tại Mỹ, Johnny Depp bị đồn hẹn hò nữ luật sư Camille Vasquez - người góp công lớn trong chiến thắng của anh. Cô giữ vai trò chất vấn Heard và các nhân chứng phía nữ diễn viên, cũng như đọc luận điểm cuối cùng của phía anh trong phiên đối tụng hôm 27/5.

Trong quá khứ, Depp từng thuê Vasquez đại diện cho anh trong hai phiên tòa với luật sư cũ Jake Bloom và người quản lý Joel Mandel. Tuy nhiên, Vaquez sau đó phủ nhận các tin đồn và cho biết hẹn hò người khác.

Joelle Rich (phải) ôm luật sư Camille Vasquez ăn mừng sau nghe phán quyết của bồi thẩm đoàn về vụ kiện của Johnny Depp. Ảnh: AFP

Giữa tháng 7, Johnny Depp cũng vướng tin đồn yêu đương khi bị chụp ảnh đi cùng một phụ nữ tóc đỏ ở Pháp. Tài tử sau đó phủ nhận và cho biết người này là giáo viên ngoại ngữ anh thuê cho dự án phim. Trong quá khứ, Depp từng hẹn hò nhiều ngôi sao như Kate Moss, Winona Ryder, Jennifer Grey hay Vanessa Paradis.

Johnny Depp thắng phiên tòa kiện Amber Heard tội phỉ báng hồi tháng 6, được nhận bồi thường 10,35 triệu USD từ vợ cũ nhưng cũng phải trả cô hai triệu USD vì một số thông tin phía anh đưa ra trên tờ Daily Mail. Tài tử viết trên trang cá nhân sau vụ kiện: "Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc đời cho tôi. Tôi thực sự biết ơn".

Johnny Depp mở tiệc mừng thắng kiện Johnny Depp mở tiệc mừng sau khi thắng kiện Amber Heard hồi tháng 7. Video: Daily Mail

Phương Mai