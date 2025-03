Johnny Depp hát tôn vinh 'biểu tượng punk rock' Patti Smith

MỹTài tử Johnny Depp cùng Bruce Springsteen, Scarlett Johansson và nhiều nghệ sĩ khác tham gia concert tôn vinh ngôi sao nhạc rock Patti Smith.

Ngày 26/3, Johnny Depp, 62 tuổi, biểu diễn tại concert People Have The Power: A Celebration of Patti Smith ở nhà hát Carnegie Hall, New York. Anh chơi guitar điện cùng các nghệ sĩ, thể hiện lại những bản hit của danh ca, nhà thơ Patti Smith, 79 tuổi. Diễn viên cũng góp giọng trong tiết mục cover ca khúc Dancing Barefoot cùng giọng ca Alison Mosshart của nhóm The Kills.

Johnny Depp hát "Dancing Barefoot" tại concert tri ân Patti Smith Johnny Depp hát ca khúc "Dancing Barefoot" tại concert. Video: X/ Johnny Depp BR

Theo Rolling Stone, sự kiện kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, gồm nhiều tiết mục ca hát và ngâm thơ. Ngoài Johnny Depp, "Góa phụ đen" Scarlett Johansson góp mặt với tiết mục đọc thơ Dear Robert - tác phẩm do Patti Smith sáng tác cho người bạn quá cố, nhiếp ảnh gia Robert Mapplethorpe.

Ngoài buổi diễn chính thức, Johnny Depp gây chú ý khi xuất hiện tại sân khấu thử tập. Trên Instagram của ca sĩ Lynn Goldsmith hôm 27/3, video quay lại khoảnh khắc Johnny Depp tập luyện đạt hơn hai triệu lượt xem sau vài giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ nhận xét Depp có chất giọng hay, phong thái biểu diễn cuốn hút.

Johnny Depp trong buổi thử tập concert tôn vinh Patti Smith Johnny Depp trong buổi thử tập tại nhà hàng City Winery, New York. Video: Instagram Lynn Goldsmith

Johnny Depp và Patti Smith quen biết nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn với The Sun năm 2012, Patti Smith kể hai người gặp nhau 5 năm trước đó. Khi ấy, Johnny Depp dẫn vợ cũ - diễn viên Vanessa Paradis - và con gái đi xem hòa nhạc của bà ở Los Angeles, chào hỏi nhau tại hậu trường.

"Chúng tôi rất hợp nhau. Tôi từng đau buồn sau cái chết của em trai mình, có vẻ cậu ấy gửi Johnny Depp đến để làm em tôi", danh ca nói thêm. Cùng năm 2012, bà phát hành bài hát Nine, thuộc album Banga, viết cho Johnny Depp để mừng sinh nhật anh.

Patti Smith sinh năm 1946, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ Mỹ và là biểu tượng dòng nhạc punk rock. Những ca khúc nổi tiếng nhất của bà là Gloria (1975), Because The Night (1978), People Have The Power (1988), Dancing Barefoot (1979). Dù không có nhiều bài hát lọt vào bảng xếp hạng, nghệ sĩ được xem là người đặt nền móng cho thể loại này tại New York. Far Out Magazine nhận xét âm nhạc của bà có sức hút riêng nhờ khả năng vận dụng thơ vào các sáng tác. Năm 2007, bà được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Patti Smith (giữa) chụp hình cùng Johnny Depp (phải) và Paul McCartney trong hậu trường MV "Early Days" của McCartney năm 2014. Ảnh: PA

Johnny Depp sinh năm 1963, là một trong những tên tuổi lớn của làng giải trí Hollywood. Tài tử bắt đầu sự nghiệp trong vai trò chơi guitar ở ban nhạc The Kids. Năm 1983, diễn viên cưới vợ đầu là Lori Anne Allison - người sau này giới thiệu Depp với ngôi sao Nicolas Cage. Anh bước vào con đường diễn xuất khi đảm nhận vai phụ trong A Nightmare on Elm Street (1984), sau đó nổi tiếng với vai chính ở tác phẩm Edward Scissorhands (1990). Dự án gần nhất của anh là Modì, Three Days on the Wing of Madness với vai trò đạo diễn, ra mắt tháng 11/2024.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Johnny Depp viết nhạc, hát rock, vẽ tranh, làm thơ. Sau khi thắng kiện Amber Heard hồi tháng 6/2022, anh rời Hollywood và thực hiện chuyến lưu diễn cùng bạn thân Jeff Beck nhằm quảng bá album 18 - sản phẩm âm nhạc cả hai hợp tác sản xuất. Tài tử chuyển đến sống ở vùng quê thuộc hạt Somerset (Anh), sau khi Beck qua đời vì bệnh viêm màng não. Tháng 5/2023, anh tham gia buổi hát tưởng niệm Jeff Beck với ca khúc Isolation của huyền thoại John Lennon.

