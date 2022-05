Johnny Depp gây sốt khi trình diễn ở show nhạc

AnhTài tử Johnny Depp bất ngờ biểu diễn ở show của Jeff Beck sau khi vụ kiện với Amber Heard kết thúc đối tụng.

Theo Eonline, tài tử góp giọng trong tiết mục cover Isolation - bản hit năm 1970 của cố danh ca John Lennon - hôm 29/5 tại thành phố Sheffield. Johnny Depp vừa chơi guitar điện vừa khoe chất giọng khỏe khoắn trong nhạc phẩm rock & roll, Jeff Beck đứng cạnh đệm đàn hỗ trợ. Năm 2020, tài tử từng thu âm nhạc phẩm này với Jeff Beck, đánh dấu lần đầu cả hai hợp tác. Đôi nghệ sĩ sau đó thể hiện hai bản cover - What's Going On của Marvin Gaye và Little Wing của Jimi Hendrix.

Johnny Depp gây sốt khi tái xuất ở buổi hòa nhạc Tiết mục của Johnny Depp ở show của Jeff Beck. Video: Youtube Dorothy96

Video tiết mục thu hút hơn 173 nghìn lượt xem trên kênh YouTube của một khán giả dự show. Nhiều người nghe tán thưởng phong cách lẫn giọng hát của tài tử 59 tuổi. Georgia Stergiadis viết: "Thật tuyệt khi thấy hai huyền thoại đứng chung sân khấu và Johnny của chúng ta làm những điều anh ấy yêu thích".

Hawaiian Essence bình luận: "Bạn may mắn làm sao khi xem và nghe Johnny biểu diễn trực tiếp ngoài đời. Tôi khóc vì hạnh phúc khi thấy anh xuất hiện trên sân khấu". Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Johnny Depp nổi tiếng với tài chơi guitar, là thành viên nhóm nhạc rock Hollywood Vampires.

Johnny Depp từng kết hợp với huyền thoại người Anh Jeff Beck. Ảnh: Ross Halfin

Tài tử đi hát sau hai ngày kết thúc đối tụng cùng Amber Heard, hiện chờ ý kiến của bồi thẩm đoàn về vụ kiện. Trong sáu tuần, các bồi thẩm viên đã nghe hơn 100 giờ lời khai từ các nhân chứng.



Nhiều người từng làm việc với cặp sao như bác sĩ, y tá, hàng xóm, nhân viên an ninh ủng hộ Depp, nói chưa từng thấy nữ diễn viên có dấu hiệu bị bạo hành. Heard thừa nhận đánh chồng cũ nhưng với mục đích tự vệ và bảo vệ em gái. Whitney - em gái Heard - là nhân chứng duy nhất khẳng định từng thấy Depp đánh chị mình.

Vụ kiện khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong đó, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Tam Kỳ