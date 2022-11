Johnny Depp diễn trong show nội y của Rihanna

Tài tử Johnny Depp trình diễn trong show nội y Savage X Fenty của Rihanna.

Savage X Fenty mùa thứ tư được phát trực tuyến trên Prime Video hôm 9/11. Ngôi sao 59 tuổi mặc áo lót phối áo khoác Sheer X Smoking Jacket 75 USD và quần ngủ 60 USD, xuất hiện trên nền giai điệu So Fresh, So Clean của Outkast.

Buộc tóc đuôi ngựa, kẻ mắt đậm và đeo dây chuyền nhiều lớp, tài tử Cướp biển Caribbean đi ngang qua một khu rừng tối, bước chậm rãi và tiến đến ôm một cái cây. Rihanna nói với TMZ khách mời đặc biệt này thật "ngầu và sang trọng".

Johnny Depp xuất hiện với cách trang điểm và làm đẹp đặc trưng của anh nhiều năm qua. Ảnh: Savage X Fenty

Từ lúc Rihanna thông báo mời Depp tham gia show diễn, nhiều khán giả đã phản đối vì những cáo buộc bạo hành phụ nữ trước đó của tài tử. "Johnny Depp" và "Savage X Fenty" trở thành từ khóa thịnh hành trên Twitter khi nhiều người liên tục đăng bài để bày tỏ bức xúc.

Một số người cho rằng việc nhà sản xuất mời Johnny Depp vào show chỉ để tăng yếu tố gây sốc, không có giá trị gì và khá liều lĩnh, bởi dù thắng kiện Amber Heard, anh vẫn bị một bộ phận công chúng tẩy chay. Nhiều nhân vật trong giới showbiz cũng bày tỏ thất vọng với Rihanna khi cô từng là nạn nhân bạo hành. Ca sĩ Olly Alexander nhóm Years & Years - người từng làm mẫu cho Savage X Fenty - cho biết "sẽ không mặc đồ của thương hiệu này nữa".

Rihanna hóa "Mẹ thiên nhiên" trong show Savage X Fenty Vol.4. Ảnh: Savage X Fenty

Show Savage X Fenty lần này lấy chủ đề về sự rung cảm trước thiên nhiên và Rihanna coi mình là "Mẹ thiên nhiên". Sau phần giới thiệu See You Again của Tyler, The Creator, nhạc chuyển sang D.M.B. của A$AP Rocky, Rihanna nổi lên. Cô diện áo corset xanh, đeo găng tay và tất chân, di chuyển theo điệu nhạc, đi quanh những cành dây leo và nhảy múa giữa rừng.

Siêu mẫu Cara Delevingne. Ảnh: Savage X Fenty

Ngoài Johnny Depp, show còn có màn trình diễn của các ngôi sao Cara Delevingne, Irina Shayk, Taraji P. Henson, Sheryl Lee Ralph và nhiều nghệ sĩ khác. Cara diện bộ đồ lót đính những viên đá quý trên móc cài áo. Cô tẩy trắng lông mày, kẻ mắt mèo màu khói, thoa son màu mận chín và tết tóc, tô điểm bằng bông tai kim cương và ngọc lục bảo. Theo Pagesix, phong độ trình diễn của cô khiến nhiều người bất ngờ, bởi vài tuần trước đó, siêu mẫu có những dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, thường xuyên trong tình trạng mất kiểm soát.

Họa Mi (People, Pagesix)