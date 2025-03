Sinh thời, khi sáng tác John Lennon và Paul McCartney "thích áp mặt gần, nhìn chăm chăm và không chớp mắt cho đến khi thấy hòa mình vào nhau".

Theo The Ruffian, John & Paul: A Love Story in Songs (John & Paul: Câu chuyện tình yêu trong những bài hát) được giới thiệu lần đầu vào cuối 2024, dự kiến phát hành vào ngày 27/3 tại Anh và ngày 8/4 tại Mỹ.

Bìa "John and Paul: A Love Story in Songs" tại Anh. Ảnh: The Ruffian

Tác phẩm kể những câu chuyện về tình bạn, sự gắn kết giữa John và Paul, khởi điểm từ khi họ gặp nhau vào năm 1957 rồi đi qua từng giai đoạn cuộc đời. Các chương sách được đặt tên theo bài hát do Lennon - McCartney sáng tác chính như: Please Please Me, Strawberry Fields Forever, Eleanor Rigby hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của cả hai nói riêng và The Beatles nói chung.

Ian Leslie đưa ra góc nhìn riêng về hai nghệ sĩ làm nên linh hồn của The Beatles. Sau khi The Beatles tan rã, nhiều ý kiến cho rằng chỉ John Lennon mới thật sự là trụ cột của The Beatles, đồng thời, chỉ trích, quy kết Paul là nguyên nhân châm ngòi khiến nhóm "đường ai nấy đi". Phản bác ý kiến phủ nhận vai trò của Paul, tác giả cuốn John & Paul lập luận: "Không có John nếu không có Paul, và ngược lại". Sự thành công của The Beatles không đơn thuần xuất phát từ một cá nhân mà là kết quả của tập thể sáng tạo.

Tác giả còn phát hiện ra một trong những động lực thúc đẩy sáng tạo trong quá trình làm việc của bộ đôi, ngoài sự đồng điệu, còn có những mâu thuẫn và khác biệt. Leslie phân tích cá tính sáng tạo của John - mỉa mai, tự phê bình, đối nghịch với Paul - lãng mạn, vui vẻ. Vào đầu năm 1966, John đã viết Tomorrow Never Knows sau khi nghe Paul chơi Eleanor Rigby. Hai bài hát ra đời trong thời gian gần nhau, một bên gắn với thông điệp nhẹ nhàng, bên còn lại u ám. Dù vậy, cá tính và sự cạnh tranh không cản trở mối quan hệ hợp tác giữa họ.

Kể cả sau khi The Beatles tan rã, cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa họ vẫn tiếp tục nối dài. Too Many People (Paul McCartney) và How Do You Sleep? (John Lennon) minh chứng cho sự kết hợp những sắc thái hòa hợp về mặt cảm xúc của cả hai.

Theo The Guardian, cuốn sách "là kết quả xuất sắc của Ian Leslie trong việc nghiên cứu về âm nhạc của The Beatles, một cuốn sách không chỉ khiến người ta phải lắng nghe những bài nhạc thêm lần nữa, mà còn mở ra một câu chuyện hấp dẫn về tình bạn, thiên tài sáng tạo và sự mất mát".

The Beatles là một ban nhạc xuất hiện vào những năm 1960 tại Anh và được mệnh danh là một trong những ban nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Những sáng tác của họ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền văn hóa đại chúng và âm nhạc thế giới, nhất là trong các thể loại rock, pop. Các album như Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Revolver đã trở thành biểu tượng và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu nghệ sĩ và người hâm mộ trên toàn cầu.

Trong nhóm, John Lennon và Paul McCartney là bộ đôi đồng sáng tác. John Lennon là giọng ca chính, còn Paul McCartney giữ vai trò guitar bass.

Ca khúc "Yesterday" của The Beatles.

Ian Leslie là tác giả sách chủ yếu viết về hành vi con người. Hiện nay, ông còn viết về tâm lý học, văn hóa, công nghệ và kinh doanh cho các tờ báo như New Statesman, The Economist, The Guardian và Financial Times. Một số tác phẩm được xuất bản của ông bao gồm: Conflicted, Born liars, Curious. Trong đó, cuốn Curious đã được dịch ra tiếng Việt thành Sức mạnh của trí tò mò và xuất bản năm 2019 (Nhà xuất bản Hồng Đức). John & Paul: Câu chuyện tình yêu trong những bài hát là tác phẩm mới nhất được phát hành của Ian Leslie.

