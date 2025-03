John Lennon được vinh danh trên đồng xu Anh

AnhXưởng đúc tiền Hoàng gia Anh ra mắt bộ sưu tập đồng xu khắc chân dung John Lennon, dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của danh ca.

Theo AP, hãng đúc tiền The Royal Mint sẽ đưa sản phẩm ra thị trường thông qua trang web của xưởng vào ngày 17/3. Đồng xu được khắc theo tấm ảnh nhiếp ảnh gia Bob Gruen chụp huyền thoại Beatles đứng trên mái nhà của danh ca ở New York năm 1974. Dòng chữ "John Lennon" nằm bên trái chân dung, bên phải là tên đĩa đơn và album Imagine - một trong những kiệt tác của ông, ra đời năm 1971.

Giám đốc đơn vị - Rebecca Morgan - cho biết: "Có thể nói, Lennon là một trong những giọng ca, nhà viết lời vĩ đại nhất mọi thời. Những thành tựu của ông với tư cách một nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội và các thông điệp vì hòa bình vẫn sống mãi, tiếp tục được ghi nhớ trên đồng xu đời đời".

Đồng 5 bảng khắc gương mặt John Lennon và chân dung của ông qua ống kính nhiếp gia Bob Gruen. Ảnh: Royal Mint

Theo hãng sản xuất, đồng xu được đúc từ các kim loại quý như vàng, có nhiều màu sắc khác nhau. Giá khởi điểm là 18,5 bảng (hơn 600.000 đồng) cho một đồng năm bảng. Phiên bản đắt nhất là đồng 200 bảng được bán với 6.420 bảng (hơn 210 triệu đồng). AP cho rằng dù loại tiền này hợp pháp, sẽ hiếm ai dám dùng để giao dịch do chênh lệch giá trị.

The Royal Mint là sở đúc tiền lâu đời nhất của Anh, hoạt động từ thời vua Alfred Đại Đế ở thế kỷ IX đến nay. Ngoài John Lennon, một số huyền thoại âm nhạc khác từng được xưởng tôn vinh gồm McCartney, David Bowie, Queen, ban nhạc Rolling Stones và Shirley Bassey.

John Lennon sinh năm 1940, tại Liverpool, Anh. Ông trải qua năm tháng thiếu thốn tình thương cha mẹ và được dì nuôi nấng. Năm 1957, John và Paul McCartney lần đầu gặp nhau nhờ cùng trong ban nhạc dân gian skiffle. Sau đó, hai thành viên còn lại xuất hiện, tạo thành The Beatles và trình làng các bản nhạc bất hủ.

John sáng tác và là giọng hát chính của The Beatles. Nhạc phẩm của ông mang tinh thần phản đối chiến tranh, châm biếm sắc sảo và cũng đầy tình cảm. Một số ca khúc solo nổi tiếng là Imagine, Whatever gets you through the night, Out the blue. Ngoài ra, âm nhạc của ông còn nói về tình yêu, thân phận con người.

Năm 1980, khán giả khắp thế giới đau buồn khi huyền thoại âm nhạc qua đời ở tuổi 40, do Mark Chapman ám sát tại căn hộ của ông ở New York. Năm 2002, nghệ sĩ được xếp thứ tám trong danh sách "100 người Anh vĩ đại nhất" của BBC. Năm ngoái, ông đứng thứ 12 trong danh sách "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời" của Rolling Stone.

MV 'Imagine' của John Lennon MV "Imagine" của John Lennon, có sự góp mặt của vợ Ono Yoko. Video: YouTube John Lennon

Phương Thảo (theo AP)