John Huy Trần dựng nhạc kịch cảm hứng từ Nàng tiên cá

Biên đạo John Huy Trần dàn dựng "Once on This Island", chuyển thể tiểu thuyết "My Love, My Love", lấy cảm hứng từ nhân vật Nàng tiên cá.

Once on This Island: Ngày xưa trên một hòn đảo - vở nhạc kịch từng gây tiếng vang trên thế giới - lần đầu tiên dàn dựng tại Việt Nam, do nhóm Impact Theatre Saigon (ITS) thực hiện.

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết My Love, My Love (The Peasant Girl) của Rosa Guy - ra đời thập niên 1980, đề cập các vấn đề về văn hóa, giai cấp. Bản gốc lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Nàng tiên cá của Andersen, nội dung kể về Ti Moune - cô gái mồ côi được các vị thần cứu sống sau cơn bão trên hòn đảo nhỏ vùng Caribe. Lớn lên trong nghèo khó, Ti Moune phải lòng Daniel - chàng quý tộc thượng lưu, nhưng tình yêu ấy phải đối mặt với khoảng cách giai cấp, định kiến xã hội và sự can thiệp của các vị thần. Từ đó, Ti Moune bắt đầu hành trình đấu tranh cho tình yêu và định mệnh cuộc đời.

Nhạc kịch lần đầu công diễn vào năm 1990 tại Booth Theatre, Mỹ. Năm 1994, êkíp đưa vở diễn lên sân khấu West End, London, đoạt giải Laurence Olivier Award cho hạng mục Best New Musical. Tác phẩm được vinh danh tại Tony Award vào năm 2018.

John Huy Trần cho biết khi đọc kịch bản, anh hào hứng với cốt truyện, màu sắc âm nhạc Latin. Biên đạo cùng 26 diễn viên mất nhiều tháng lên ý tưởng, tập luyện cho vở diễn.

Theo anh, khó nhất trong quá trình dàn dựng là sáng tạo động tác phù hợp, trùng khớp với giai điệu, tạo không khí vui nhộn. Anh bàn bạc với giám đốc âm nhạc Timmy Anh để làm bật tinh thần Latin. John Huy Trần đưa ra nhiều điệu nhảy khó, yêu cầu diễn viên phải tập luyện kỹ, phối hợp trong phân cảnh lên đến hàng chục người.

Diễn viên Thảo Tâm nói: "Tôi thích tinh thần của vở diễn bởi nhân vật chính phải trải qua nhiều chuyện vui, buồn, đau khổ để trưởng thành. Các bài tập mà thầy John đưa ra khiến mọi người mất ăn, mất ngủ nhưng thú vị".

Đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn ấp ủ kế hoạch dựng nhạc kịch trong hai năm. Quá trình phát triển dự án, nhóm nhận được sự giúp đỡ, cố vấn của nghệ sĩ Thành Lộc. Producer Thảo Ngọc cho biết Thành Lộc từng đến xem một trong những chương trình đầu tiên của nhóm, sau đó ngỏ lời mời họ về sân khấu Thiên Đăng hợp tác để cùng đưa tác phẩm tiếp cận khán giả. Quá trình làm việc chung, họ có thêm kinh nghiệm, tự tin dàn dựng các sân khấu lớn hơn.

Xem trích đoạn vở nhạc kịch tại sự kiện showcase, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh khen các diễn viên trẻ có tài năng, tâm huyết. Ca sĩ Phương Vy nói sẽ dẫn con gái đi xem tác phẩm hoàn chỉnh vì thích tinh thần tươi mới, sự hòa quyện giữa vũ đạo và âm nhạc.

Êkíp dàn dựng sân khấu xoay 360 độ, mô phỏng một hòn đảo sắc màu. Khi ngồi tại nhiều vị trí, người xem sẽ được trải nghiệm theo cách khác nhau. Các diễn viên thoại và hát hoàn toàn bằng tiếng Anh qua năm suất diễn, từ ngày 14 đến 16/11, tại sân khấu C30 Hòa Bình, TP HCM.

John Huy Trần, 46 tuổi, từng sống ở Canada nhiều năm trước khi ghi dấu ấn tại showbiz trong nước. Anh nổi tiếng sau khi ngồi "ghế nóng" cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Trung tâm dạy nhảy và nhóm Urban Dance Group (UDG) của anh ở TP HCM thường xuyên tổ chức các chương trình dành cho cộng đồng. Năm 2018 anh làm lễ cưới với bạn trai - Nhiệm Huỳnh.

ITS ra đời năm 2023, hướng tới mục tiêu phát triển nghệ thuật nhạc kịch tại Việt Nam. Hai năm qua, nhóm phát triển 60 dự án về biểu diễn, giáo dục, cộng đồng, hợp tác các nghệ sĩ như Thành Lộc, nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

