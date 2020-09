John Daly bị ung thư

Golfer sở hữu hai major trong năm danh hiệu PGA Tour John Daly tiết lộ bị ung thư bàng quang.

Vài tuần gần đây, Daly bị sỏi thận và đau lưng. Ông chỉ đánh được 36 trong 54 hố của Charles Schwab Series thuộc đấu trường lão tướng PGA Tour Champions hồi tháng trước. Sau đó, golfer sinh năm 1966 được bác sĩ khám và cho biết sỏi thận đã hết, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn phát sinh.

"Bác sĩ nói sỏi không còn nữa, nhưng tôi bị ung thư bàng quang. Sau khi chụp cắt lớp, tôi ra ngoài ngồi nhấm nháp Coke không đường. Nhưng ông ấy bảo đừng uống gì để chuẩn bị cắt khối u", Daly kể với Golf Channel về bệnh tình.

Daly phải xin dùng xe điện để di chuyển ở PGA Championship 2019, vì viêm khớp kinh niên. Ảnh: AP

Ca phẫu thuật thành công, nhưng khả năng ung thư tái phát ở mức cao, nên Daly sẽ phải thường xuyên đi viện. Ông kể: "Bác sĩ nói khả năng tái phát đến 85%. Nên tôi phải gặp lại ông ấy sau ba tháng. Có thể họ phải cắt bỏ nó lần nữa. Rồi nhiều khả năng ba tháng tiếp đó, tôi lại đến, lại mổ xẻ. Chẳng biết sẽ ra sao. May là họ phát hiện sớm. Tôi không biết nhiều về ung thư bàng quang. Nhưng bác sỹ tiên lượng nó không thể dứt hẳn. Chúng tôi chỉ chờ xem nó diễn tiến ra sao. Có lẽ cần đến phép màu".

Daly thắng major PGA Championship 1991 và The Open Championship 1995 cùng một danh hiệu PGA Tour Champions cách đây ba năm.

Trong giai đoạn 1997-2003, Daly là golfer PGA Tour đầu tiên và duy nhất phát bóng bình quân vượt mốc 300 yard suốt mùa. Ông duy trì khoảng cách này trong cả giai đoạn 1999-2008.

Dù đấu golf chuyên nghiệp từ năm 1987 đến nay, ông gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, trong đó nặng nhất là nghiện rượu. Trong lần dự sự kiện ở hệ thống Champions năm 2015, ông xỉu ngay trên sân. Gần đây, do viêm khớp kinh niên, Daly xin các tổ chức quản lý golf Mỹ và thế giới quyền dùng xe điện ở nhiều giải đấu khác nhau.

Sau khi phát hiện ung thư, Daly tính thay đổi lối sống. "Tôi dùng nước ngọt cho người ăn kiêng, đếm phút trước khi mồi thuốc lá vì đang cố bỏ nó. Các bác sĩ không nói bệnh tình quá muộn. Nhưng tôi phải nghe họ và cai rượu và thuốc lá. Nếu bệnh tái đi tái lại thì kệ nó. Tôi cứ vui sống thôi", Daly nói thêm.

Daly bị cắt loại sau 26 hố Safeway Open 2019 - lần cuối dự PGA Tour. Dù đã sang hệ thống lão tướng, ông vẫn còn suất đặc cách đánh PGA và The Open Championship cho đến tuổi 60. Nhưng ở major do Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ tổ chức trên sân TPC Harding Park từ 6-9/8, Daly vắng vì lý do sức khoẻ.

Ông đang đánh Sanford International và đứng T11 ở điểm -2 sau vòng mở màn hôm 11/9. Dicky Pride, David Toms, Miguel Angel Jimenez đang đồng dẫn đầu giải với điểm -5 trên sân par70.

Quốc Huy tổng hợp