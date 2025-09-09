Job Ready Master hỗ trợ sinh viên tìm việc tại Australia

Job Ready Master giúp sinh viên Việt tại Australia nâng kỹ năng thực tế, kết nối doanh nghiệp địa phương và tìm việc phù hợp chuyên môn.

Đại diện Job Ready Master nhận định, những năm gần đây, Australia trở thành điểm đến học tập và lập nghiệp của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Xứ sở chuột túi mở ra cơ hội, song cũng không ít thách thức. Không ít sinh viên có bằng cấp quốc tế, khát vọng phát triển, nhưng khi bước vào thị trường lao động lại lúng túng: hồ sơ gửi đi nhiều nơi không phản hồi, phỏng vấn thất bại.

JRM cùng hội du học sinh Brisbane tại buổi giao lưu Career Talk. Ảnh: JRM

Từ trăn trở làm thế nào để chất xám Việt có thể tỏa sáng ở các tập đoàn toàn cầu, Job Ready Master (JRM) ra đời, mục tiêu đồng hành cùng người Việt tiếp cận môi trường việc làm quốc tế.

Theo JRM, nếu ở Việt Nam, doanh nghiệp đánh giá cao sự đa năng thì tại Australia, sự chuyên sâu và kinh nghiệm bản địa lại là yêu cầu tiên quyết. Thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ năng phỏng vấn chưa phù hợp, hồ sơ thiếu thuyết phục khiến không ít người chật vật, ngay cả những quản lý từng có vị trí cao ở Việt Nam.

Thành viên JRM chia sẻ lộ trình tìm việc tại Australia cho 2 tân sinh viên. Ảnh: JRM

Điểm khác biệt của JRM không chỉ nằm ở nội dung đào tạo, mà còn ở những sự kiện định kỳ giúp học viên trải nghiệm môi trường gần giống doanh nghiệp Australia.

Theo ông Ady Bùi, người sáng lập JRM, ý tưởng thành lập đơn vị này xuất phát từ việc ông nhận thấy nhiều sinh viên Việt liên tục băn khoăn về cách tìm internship (thực tập sinh) hay vị trí junior (nhân viên) đầu tiên nhưng chưa có tổ chức nào hỗ trợ.

Đặc biệt, JRM thiết kế mô hình huấn luyện nghề nghiệp thực chiến. Toàn bộ giáo trình của JRM dựa trên mô tả công việc thực tế. Sau khóa học, học viên nắm vững kiến thức chuyên môn, xác định rõ những vị trí có thể ứng tuyển.

Ở các ngành như kế toán hay kỹ sư, học viên được tham gia những bài thi mô phỏng một ngày làm việc, làm quen với quy trình, nhiệm vụ chuẩn, cả những lỗi và rắc rối thường gặp để rèn cách xử lý.

Với công nghệ thông tin hay phân tích dữ liệu, học viên được hướng dẫn triển khai dự án nhỏ ngay từ đầu khóa, sau đó có cơ hội tham gia dự án của đối tác chiến lược để quan sát, hỗ trợ, học hỏi quy trình làm việc chuẩn tại Australia. Đây là trải nghiệm khó tìm ngay cả ở các vị trí thực tập thông thường.

Song song với đào tạo chuyên môn, JRM hỗ trợ học viên xây dựng hồ sơ ứng tuyển chuyên nghiệp, từ resume (bản tóm tắt), thư xin việc, hồ sơ LinkedIn đến các nền tảng tuyển dụng phổ biến như Seek... Nhờ vậy, hồ sơ được trình bày khéo léo, tinh gọn, phản ánh đúng kỹ năng, tăng khả năng lọt vào vòng phỏng vấn. Khi có lời mời phỏng vấn, học viên tiếp tục được mentor (người hướng dẫn) kèm riêng, luyện trả lời các câu hỏi đặc thù theo ngành, tìm hiểu thông tin công ty, kỹ năng thương lượng lương và xử lý tình huống trong tuyển dụng.

Ngoài lớp học, JRM còn tổ chức workshop và sự kiện kết nối định kỳ. Đây là không gian để học viên rèn kỹ năng mềm, tập bắt chuyện, làm quen với văn hóa doanh nghiệp Australia.

Một buổi sự kiện kết nối do JRM tổ chức tại Sydney vào tháng 5. Ảnh: JRM

Các chủ đề thường xoay quanh kỹ năng phỏng vấn, viết email chuyên nghiệp, 30 giây giới thiệu bản thân. Mentor (người hướng dẫn) chia sẻ kinh nghiệm thực tế như cách gây ấn tượng trong 5 phút đầu, duy trì liên hệ sau sự kiện hay xử lý tình huống khó trong công sở. Nhiều học viên cho biết, chính tại những workshop này, họ lần đầu cảm nhận không khí networking, biết cách kết nối đúng chuẩn và mở ra cơ hội nghề nghiệp mới.

An Nhiên, học viên khóa Data Engineer (Data Engineering - kỹ sư dữ liệu tại một doanh nghiệp Australia), cho biết trước đây chưa từng tham gia dự án thực tế nên thường lúng túng khi phỏng vấn. Trong khóa học của JRM, Nhiên được trực tiếp làm dự án từ đầu đến cuối như đang làm thật cho công ty. Nhờ vậy, bạn có ví dụ cụ thể để trình bày, hiểu rõ vấn đề thực tiễn và tự tin hơn trước nhà tuyển dụng.

Thái Anh