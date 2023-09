Joan Collins nói về cạm bẫy với diễn viên nữ ở Hollywood

Joan Collins, 90 tuổi, nói từng được Marilyn Monroe cảnh báo sẽ bị hủy hợp đồng nếu không chiều ý các chủ hãng phim Hollywood, trong hồi ký.

Theo trích đoạn cuốn Behind the Shoulder Pad: Tales I Tell My Friends (ra mắt ngày 28/9) do Daily Mail đăng, Joan Collins bị thành viên đoàn làm phim quấy rối suốt sự nghiệp. Trong sách, diễn viên liệt kê những người đàn ông - bao gồm các diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn - gạ gẫm bà.

Joan Collins năm 18 tuổi. Ảnh: Illustrated Magazine

Năm 1952, bà lần đầu tham gia casting với vai chính trong I Believe in You. Một nhà sản xuất đã tán tỉnh lộ liễu đến mức Collins phải trốn trong tủ quần áo ở trường quay, đợi tới khi người đàn ông rời đi mới dám bắt xe buýt và tàu điện ngầm để về nhà.

Một ngày nọ, nhà sản xuất chặn đường và mời Collins lên chiếc Bentley, đặt tay bà lên vùng nhạy cảm của người này. Minh tinh hét lên và giật tay ra, sau đó bật khóc khi đối phương khỏa thân. Người này vẫn theo đuổi Collins dẫu bà nói không có hứng thú và còn trinh tiết. "Những người đàn ông giàu và quyền lực rất độc ác khi coi phụ nữ là đồ chơi", Collins viết trong hồi ký.

Trích đoạn Joan Collins trong "Sins" Joan Collins qua các trích đoạn trong "Sins", phát hành năm 1986. Video: Instagram Joan Collins Vào đầu thập niên 1960, minh tinh được mời đóng vai Cleopatra trong bộ phim cùng tên. Giám đốc 20th Century Fox - Buddy Adler - và chủ tịch hội đồng quản trị người Hy Lạp đã tiếp cận bà dồn dập bằng những lời đề nghị và tặng hoa cho minh tinh. Buddy Adler hứa cho Collins vai diễn và một căn hộ đẹp để đổi lấy việc bà đến gặp ông ba hoặc bốn lần một tuần. Collins từ chối các lời mời gọi. Theo minh tinh, cách tuyển chọn diễn viên như trên khá phổ biến ở Hollywood thời điểm đó.

Collins tố cáo nhà sản xuất Sam Spiegel từng cưỡng hôn bà trong buổi tiệc sinh nhật của ông. Hôm sau, bà bị cúm nặng và phải nằm trên giường ba ngày. "Tôi hoạt động trong ngành nơi mà ôm, hôn và sự động chạm cơ thể là điều bình thường. Mặc dù vậy, tôi luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, không sẵn lòng chấp nhận những điều đó", minh tinh cho biết.

George Peppard và Joan Collins trong "The Executioner". Ảnh: Alamy

Nhiều tài tử bà từng làm việc cùng cho rằng phụ nữ quan hệ tình dục với bạn diễn là "đặc quyền thiêng liêng". Ở tuổi 21, Collins nhiều lần từ chối quan hệ với một nam diễn viên nổi tiếng.

Theo Collins, diễn viên Richard Burton từng nói với bà rằng họ nên ngủ với nhau để người này có thể nối tiếp kỷ lục là quan hệ tình dục với mọi nữ diễn viên đóng chung. Minh tinh từ chối và họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. George Peppard - bạn diễn của Collins trong The Executioner (1970) - cũng từng gạ tình minh tinh dù khi đó bà đã kết hôn và có con. Sau khi Collins từ chối, cả hai chỉ giao tiếp với nhau thông qua nghệ sĩ trang điểm.

Trích đoạn của Joan Collins trong "Dynasty" Trích đoạn của Joan Collins trong "Dynasty". Video: Instagram Joan Collins

Năm 1995, bà ký hợp đồng với 20th Century Fox và đóng chính The Girl in the Red Velvet Swing. Một hôm, Collins tới bar và lần đầu gặp minh tinh Marilyn Monroe. Collins nói rằng Monroe rất thân thiện nên cả hai bắt đầu trò chuyện. Sau khi uống vài ly martini, Monroe cảnh báo Collins về sự quấy rối ở Hollywood và "những con sói nơi đây".

Khi Collins nói: "Tôi đã quen với điều đó sau vài năm làm việc trong ngành điện ảnh Anh. Tất cả diễn viên nữ phải chịu đựng việc bị vỗ mông và bị đàn ông nhìn xuống khe ngực", Monroe trả lời: "Điều đó chẳng là gì so với những ông chủ quyền lực của hãng phim ở Hollywood. Nếu không đạt được thứ họ muốn, họ sẽ hủy hợp đồng với bạn". Monroe cũng nhắc nhở Collins hãy coi chừng Zanuck.

Vài ngày sau, Darryl Zanuck - nhà sản xuất những bộ phim kinh điển như The Grapes of Wrath (1940) và How Green Was My Valley (1941), tóm lấy Collins ở trường quay và đẩy bà vào tường, nói bản thân là "người lớn nhất và giỏi nhất" và có thể "làm tình cả đêm". Lúc đó, Collins cố gắng hết sức tránh xa ông và trở lại phim trường. Minh tinh nghe nói một ngôi sao mới nổi đã bị sa thải khi nói xấu Zanuck.

Những người đàn ông Collins nhắc trong cuốn sách đều đã qua đời. Tại buổi ra mắt cuốn hồi ký của minh tinh hôm 21/9, nhiều người nổi tiếng tham gia như Elizabeth Hurley, Christopher Biggins, David Downtown, Celia Walden, Gabriela Peacock, Steve Simon.

Joan Collins hạnh phúc ở tuổi 90. Ảnh: Reuters

Vài năm gần đây, phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục như #MeToo dần trở nên phát triển. Năm 2020, nhà sản xuất Harvey Weinstein nhận mức án 23 năm tù vì tội xâm hại tình dục. Reuters gọi đây là chiến thắng vẻ vang của #MeToo. Collins nói rằng sau bê bối của Weinstein, những vụ quấy rối tình dục các nữ diễn viên không còn được chấp nhận.

Joan Collins, 90 tuổi, là diễn viên, người mẫu và nhà văn Anh, nổi tiếng với nhan sắc khuynh đảo Hollywood thập niên 1940-1960. Bà tham gia hơn 60 bộ phim và 15 vở kịch, xuất bản hơn 10 cuốn sách. Ngôi sao có đường tình lận đận, trải qua bốn đời chồng, lần lượt với tài tử Maxwell Reed, diễn viên Warren Beatty, nhạc sĩ Anthony Newley, ca sĩ Peter Holm. Hiện bà sống hạnh phúc bên diễn viên, nhà sản xuất Percy Gibson cùng các con cháu.

Thanh Giang (theo Daily Mail)