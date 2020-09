Jo In Sung tái xuất màn ảnh nhỏ

Tài tử Jo In Sung đóng chính phim truyền hình "Moving", sau sáu năm vắng bóng màn ảnh.

Theo Sports Chosun, dự án Moving gây chú ý từ khâu tuyển chọn diễn viên. Đạo diễn lẫn biên kịch đều chấm Jo In Sung cho vai chính, tuy nhiên chưa tiết lộ chân dung, tính cách nhân vật. Đa số khán giả kỳ vọng màn tái xuất của anh từ sau phim truyền hình Chỉ có thể là yêu (It's Okay, That’s Love, năm 2014).

Moving thuộc thể loại tâm lý xã hội, chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) ăn khách của nhà văn Kang Full, khởi quay cuối năm, dự kiến phát sóng đầu năm sau. Phim kể về quá trình trưởng thành của các học sinh trung học và phụ huynh - những người che giấu nhiều bí mật. Mo Wan Il đóng vai trò đạo diễn, ông gây tiếng vang với phim truyền hình Thế giới hôn nhân hồi đầu năm.

Jo In Sung khá kén vai, chỉ đóng ba phim truyền hình suốt 10 năm qua. Ảnh: IOK.

Đại diện công ty BH Entertainment cho biết Han Hyo Joo được mời vào vai nữ chính. Theo Sport Chosun: "Cô ấy đang tích cực xem xét để trở lại màn ảnh nhỏ sau bốn năm, kể từ sau Hai thế giới (W)". Tài tử Cha Tae Hyun cũng được đề xuất một trong những vai quan trọng nhưng chưa phản hồi.

Trên các diễn đàn tại Hàn Quốc, fan mong chờ Han Hyo Joo và Cha Tae Hyun nhận lời tham gia dự án. Hyo Joo - thắng giải "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" - từng hợp tác với Jo In Sung trong ba quảng cáo (từ năm 2006 đến 2014). Trong khi Cha Tae Hyun là bạn thân của In Sung. Ba nghệ sĩ đều được đánh giá cao ngoại hình và diễn xuất.

Thời trang trẻ trung của Han Hyo Joo và Jo In Sung năm 2006 Han Hyo Joo và Jo In Sung trong quảng cáo thời trang năm 2006. Video: Aretta.

Jo In Sung sinh năm 1981, mơ ước trở thành vận động viên taekwondo từ nhỏ nhưng sớm từ bỏ vì chấn thương nặng. Anh gây tiếng vang với Piano, Cổ điển, Song hoa điếm, Ngọn gió đông năm ấy... Năm 2006, anh đứng đầu bình chọn "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc", vượt qua Won Bin - tài tử nhiều năm chiếm lĩnh bảng xếp hạng. Các bác sĩ thẩm mỹ đánh giá Jo In Sung có khuôn mặt "tỷ lệ vàng", thân hình cân đối, nổi bật với chiều cao 1,88 m. Ở tuổi 39, anh được truyền thông Hàn mệnh danh là "mỹ nam độc thân đắt giá".

Phi Yến