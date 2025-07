Jo In Sung - 'mỹ nam độc thân đắt giá'

Tài tử Hàn Jo In Sung có sự nghiệp, tài chính ổn định, cùng bạn thân mở công ty giải trí và luôn bị mẹ phàn nàn chuyện vợ con.

Nhân sinh nhật tuổi 44 của Jo In Sung ngày 28/7, trên các diễn đàn lẫn fanpage, người hâm mộ châu Á đăng loạt ảnh thần tượng, chúc anh sức khỏe, sự nghiệp thăng hoa và sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Theo News 1, người thân, đồng nghiệp cũng hy vọng diễn viên kết hôn, sinh con trước ngưỡng 45.

Trong lần làm khách mời trên chương trình Salty Brother Shin Dong Yup, In Sung nói mẹ khuyên anh lấy vợ hoặc ít nhất nên có một con để bầu bạn sau này. "Thậm chí mẹ đề xuất: 'Ở bên ngoài, con có đứa bé nào thì hãy mang về đây liền'. Tôi đáp lại: 'Trời ơi, nếu có, tên tuổi con đã xuất hiện đầy trên báo'", anh thuật lại, khiến khán giả trên trường quay cười nghiêng ngả.

In Sung hiện độc thân. Anh từng khẳng định không có hình mẫu cụ thể, không coi trọng ngoại hình nhưng bị thu hút bởi cô gái tự tin, bản lĩnh. Trên Radio Star, tài tử nói cái mác "diễn viên Jo In Sung" không có lợi trong chuyện tình cảm, bởi ai yêu anh cũng sẽ chịu phán xét. "Nhiều người nghĩ 'chắc In Sung hẹn hò dễ lắm', thực tế không như vậy. Một mối quan hệ không có áp lực mới tốt cho nửa kia", anh lý giải. Bạn gái duy nhất tài tử từng công khai là Kim Min Hee.

Jo In Sung ở tuổi 44. Ảnh: K2

Theo Daum, nhiều năm nay, Jo In Sung luôn thuộc top sao hạng A của showbiz Hàn và là "mỹ nam độc thân đắt giá". Anh được đồng nghiệp, fan yêu mến vì lối sống giản dị, hòa đồng, hài hước. Nhiều nhân viên hậu đài, kỹ thuật trường quay cũng khen tài tử thân thiện, luôn chào hỏi, tươi cười. Trước đây, diễn viên tự nhận bản thân thuộc típ lỗi thời vì không mở tài khoản mạng xã hội. Hồi 2022, anh quyết định đăng ký Instagram để cập nhật hoạt động của mình và tương tác với khán giả.

Thú vui của In Sung khi rảnh rỗi là chơi golf, tụ tập bạn bè uống rượu, bàn luận về thể thao. Hội bạn thân của anh toàn người nổi tiếng như Cha Tae Hyun, Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin, Do Kyung Soo (còn viết D.O, nhóm EXO), Im Joo Hwan, Kim Ki Bang...

Về diễn xuất, In Sung hoàn tất các cảnh cuối ở hai phim hành động Humint (Người tình báo), Hope (Hy vọng), dự kiến ra mắt cuối năm và 2026. Nửa cuối năm nay, anh quay Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong, đóng cặp Jeon Do Yeon, Seol Kyung Gu, sẽ lên sóng Netflix năm sau.

Ngoài ra, diễn viên còn thử sức với công việc kinh doanh. Hồi tháng 3, tài tử và bạn thân Cha Tae Hyun thành lập Basecamp Company - quản lý, hỗ trợ các hoạt động của nghệ sĩ.

Hiện In Sung (trái) và bạn thân Cha Tae Hyun hợp sức mở công ty giải trí. Ảnh: Instagram Zoinsung_official

Jo In Sung sinh năm 1981, từ nhỏ mơ thành vận động viên taekwondo nhưng sớm từ bỏ vì chấn thương nặng. Năm 1998, thấy anh đẹp trai, cậu bạn thân âm thầm gửi ảnh In Sung đến các công ty quảng cáo. Sau đó, anh được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng.

Cũng thời gian ấy, In Sung tham gia lớp đào tạo diễn viên khóa đầu tiên do đài MBC tổ chức. Năm 2000, anh vượt qua hàng trăm đối thủ để góp mặt trong School 3 và Nonstop - sitcom hài tình huống nổi tiếng nhất bấy giờ.

Gương mặt điển trai, cao ráo và diễn xuất tự nhiên giúp In Sung thành hiện tượng, nhận hàng chục hợp đồng quảng cáo, phim ảnh. Tài tử đoạt nhiều giải thưởng về diễn xuất qua các phim Piano, Bắt lấy sao rơi, Cổ điển, Chuyện tình Bali, Ngày xuân, Phi vụ bẩn, Song hoa điếm, Ngọn gió đông năm ấy, Chỉ có thể là yêu.

Jo In Sung trong phim đầu tay - 'Nonstop' Jo In Sung trong phim đầu tay - "Nonstop". Video: MBC

Năm 2006, anh đứng đầu bình chọn "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc", vượt qua Won Bin - tài tử nhiều năm chiếm lĩnh bảng xếp hạng. Theo Osen, các bác sĩ thẩm mỹ từng đánh giá Jo In Sung có khuôn mặt "tỷ lệ vàng", thân hình cân đối, cao 1,88 m. Trong một chương trình, tài tử cho biết vì môi đỏ tự nhiên, anh bị tiền bối Lee Duk Hwa nghi ngờ đánh son, yêu cầu dặm phấn hạ tông màu môi để phù hợp với cảnh quay.

Jo In Sung điển trai trong phim "Cổ điển" năm 2003 Jo In Sung và Son Ye Jin trong phim "Cổ điển" năm 2003. Video: Egg Films

Thiên Lam