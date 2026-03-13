Jingdong và DHL hỗ trợ thương hiệu Đức vào Trung Quốc

Bắc KinhJingdong và DHL ký biên bản ghi nhớ tại Bắc Kinh, thúc đẩy logistics và thương mại điện tử, mở rộng tăng trưởng của thương hiệu Đức tại Trung Quốc và châu Âu.

Jingdong (JD.com) - nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu và DHL Group - nhà cung cấp logistics lớn nhất thế giới, công bố ký biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm hỗ trợ các thương hiệu Đức tăng trưởng tại Trung Quốc và tăng cường hiện diện tại thị trường châu Âu thông qua nền tảng bán lẻ Joybuy của JD.com. Thỏa thuận được ký tại trụ sở JD.com ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hai bên thống nhất hợp tác triển khai các sáng kiến logistics và thương mại điện tử mang tính đổi mới, hướng tới giải pháp tích hợp liền mạch, kết nối thương hiệu, nhà bán và người tiêu dùng trên cả hai châu lục. Tận dụng hạ tầng logistics toàn cầu rộng khắp của DHL cùng hệ sinh thái thương mại điện tử của JD.com, hợp tác này mở ra cơ hội mới cho thương hiệu Đức mở rộng quốc tế. Đồng thời, thỏa thuận củng cố vị thế đối tác logistics hàng đầu của DHL tại châu Âu và tăng cường vai trò của JD.com như một cổng thương mại điện tử tin cậy dành cho thương hiệu toàn cầu.

Từ trái sang phải: Tobias Meyer, Giám đốc điều hành Tập đoàn DHL; Dongming Wu, Giám đốc điều hành DHL Express Trung Quốc; Eric Zheng, Trưởng bộ phận Dịch vụ toàn cầu, Jindong Logistics; Sandy Xu, Giám đốc điều hành JD.com. Ảnh: Jingdong

Theo MoU, nhằm thúc đẩy thương hiệu Đức, DHL sẽ giới thiệu các doanh nghiệp này tới JD.com, hỗ trợ mở rộng hiện diện tại Trung Quốc. Thông qua mảng thương mại điện tử xuyên biên giới Jingdong Cross-border, các thương hiệu Đức có thể bán hàng trực tiếp cho hơn 700 triệu người tiêu dùng tại đây trên JD.com mà không cần hiện diện pháp lý hay văn phòng tại nước này.

Kết hợp thế mạnh của DHL và Jingdong Logistics – đơn vị logistics của JD.com, các thương hiệu Đức được tiếp cận giải pháp trọn gói, liền mạch để gia nhập thị trường. Hai bên sẽ phối hợp thiết kế và cung cấp giải pháp logistics tích hợp đầu cuối, nâng cao trải nghiệm hoàn tất đơn hàng từ châu Âu sang Trung Quốc. Giải pháp này cho phép nhà bán hưởng cơ chế ưu đãi thuế nhập khẩu và VAT đối với đơn hàng B2C gửi trực tiếp, giúp giảm đáng kể chi phí so với hình thức nhập khẩu truyền thống.

Ngoài ra, JD.com cung cấp đầy đủ năng lực thương mại điện tử, gồm vận hành gian hàng, lựa chọn sản phẩm, phân tích dữ liệu người tiêu dùng, công cụ marketing và nhiều giải pháp khác. Kết hợp cùng hàng chục năm kinh nghiệm của DHL trong vận chuyển quốc tế và xúc tiến thương mại, hệ sinh thái này tạo lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho các thương hiệu mở rộng sang Trung Quốc.

Ông Tobias Meyer, CEO DHL Group, cho biết hợp tác này tạo ra giải pháp kết hợp 4 yếu tố: sức mạnh toàn cầu của DHL, độ phủ lớn của nền tảng JD.com, cơ chế nhập khẩu ưu đãi cho đơn hàng B2C và năng lực hoàn tất, giao nhận tại Trung Quốc. Theo ông, sự kết hợp giữa chuyên môn logistics và năng lực thương mại điện tử của JD.com sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho thương hiệu Đức thông qua lộ trình mở rộng quy mô và các công cụ kết nối người tiêu dùng hiệu quả.

Bà Sandy Xu, CEO JD.com, nhận định nhiều doanh nghiệp Đức sở hữu sản phẩm chất lượng cao và câu chuyện thương hiệu hấp dẫn, song tăng trưởng bền vững tại Trung Quốc đòi hỏi kênh phân phối phù hợp và hạ tầng vận hành đủ mạnh để tiếp cận người tiêu dùng ở quy mô lớn. Thông qua MoU với DHL, hai bên kỳ vọng kết hợp năng lực logistics, hạ tầng số và khả năng tiếp cận thị trường nhằm giúp thương hiệu tối ưu định vị sản phẩm, nâng cao hiệu quả ra mắt thị trường và tập trung vào chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Trong khuôn khổ sáng kiến chung, JD.com cũng hỗ trợ các thương hiệu Đức tiếp cận nhóm người tiêu dùng châu Âu rộng lớn hơn thông qua Joybuy - hoạt động bán lẻ trực tuyến mới của hãng tại châu Âu. Với kinh nghiệm thương mại điện tử toàn diện, Joybuy cung cấp kênh bán hàng mới và hạ tầng bán lẻ mở rộng cho doanh nghiệp Đức, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của DHL trong thúc đẩy tăng trưởng thương mại điện tử châu Âu và hỗ trợ thương hiệu Đức thâm nhập thị trường mới.

JD.com, còn được biết đến với tên Jingdong, là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ dựa trên chuỗi cung ứng hàng đầu. Hạ tầng bán lẻ tiên tiến của công ty hướng tới mục tiêu cho phép người tiêu dùng mua bất cứ thứ gì họ muốn, bất cứ khi nào và ở đâu.

JD.com hiện xếp hạng 44 trong danh sách Fortune Global 500 và là nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu. Công ty niêm yết trên Nasdaq từ năm 2014 và trên Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong từ năm 2020. Với triết lý khách hàng là trên hết, đổi mới, tận tâm, trách nhiệm, biết ơn và chính trực, JD.com đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua công nghệ và hướng tới trở thành doanh nghiệp đáng tin cậy nhất thế giới.

DHL là thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong ngành logistics. Các đơn vị của DHL cung cấp danh mục dịch vụ toàn diện, từ chuyển phát bưu kiện nội địa và quốc tế, giải pháp vận chuyển và hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh quốc tế, vận tải đường bộ, hàng không, đường biển đến quản lý chuỗi cung ứng công nghiệp.

Như Ý (Theo Jingdong Corporate)