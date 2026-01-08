Jingdong thuê kho hạng A

Arab SaudiJingdong Property đầu tư xây dựng kho logistics hạng A tại khu logistics tích hợp đặc biệt Riyadh, củng cố hạ tầng chuỗi cung ứng và phù hợp với tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia.

Vào cuối tháng 12, Jingdong Property, đơn vị đầu tư hạ tầng và quản lý tài sản thuộc Tập đoàn JD.com, vừa công bố đầu tư vào một cơ sở logistics mới tại khu Logistics tích hợp đặc biệt (SILZ) ở Saudi Arabia. Dự án phù hợp với các mục tiêu của chiến lược Giao thông và logistics quốc gia, đồng thời đồng bộ với chiến lược Hàng không và tầm nhìn 2030 của Arab Saudi. Điều này cho thấy cam kết dài hạn của Jingdong Property đối với sự phát triển logistics và công nghiệp của quốc gia này.

Tọa lạc tại khu logistics tích hợp Riyadh - khu logistics đặc biệt đầu tiên của Arab Saudi do SILZ phát triển và vận hành - cơ sở mới sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn kho hạng A. Chỉ cách sân bay quốc tế King Khalid (KKIA), sân bay hàng hóa nhộn nhịp nhất của Arab Saudi, khoảng 8 phút di chuyển, kho hàng này được hưởng lợi từ hành lang bonded corridor kết nối trực tiếp với các tuyến hàng không toàn cầu, trở thành điểm trung chuyển lý tưởng cho phân phối hàng hóa bằng đường hàng không. Vị trí cách trung tâm thành phố Riyadh khoảng 28 km (35 phút) cũng giúp rút ngắn thời gian giao hàng đô thị.

Đại diện Jingdong Property và SILZ trong ngày ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Jingdong

Cơ sở này sẽ do Jingdong Logistics vận hành, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kho bãi tiêu chuẩn cao và hiện đại trong nhiều lĩnh vực như: điện tử tiêu dùng, công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) và các ngành khác. Dự án cũng hỗ trợ trung chuyển hàng không và hoạt động trung chuyển tốc độ cao. Kho sẽ tích hợp các hệ thống tự động hóa và công nghệ quản lý vận hành số đã được JD.com kiểm chứng, với luồng giao thông nội bộ tối ưu, điểm ra vào được quy hoạch hợp lý cùng các hạng mục phụ trợ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua hạ tầng logistics hiện đại, có khả năng chống chịu cao.

Công ty Khu logistics tích hợp đặc biệt (SILZ) là đơn vị phát triển và vận hành khu logistics tích hợp đặc biệt đầu tiên tại Arab Saudi. Ứng dụng công nghệ tiên tiến cùng chuyên môn sâu trong ngành, SILZ cung cấp các giải pháp logistics toàn diện và sáng tạo. Với trọng tâm là hiệu quả và tính linh hoạt, SILZ đang thiết lập các chuẩn mực mới cho ngành, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Saudi Arabia và mang đến mô hình "một điểm đến" cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào quốc gia này cũng như khu vực.

Jingdong Property, Inc., còn được biết đến với tên JD Property, là công ty đầu tư hạ tầng và quản lý tài sản hiện đại, phát triển nhanh thuộc JD.com, Inc. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển và quản lý tài sản đối với các khu logistics, khu thương mại, trung tâm dữ liệu và nhiều loại hình hạ tầng khác. Là trụ cột của hệ sinh thái chuỗi cung ứng JD.com, Jingdong Property có thế mạnh cốt lõi về tài sản hạ tầng, năng lực phát triển, dịch vụ và dữ liệu phân tích. Công ty cung cấp các giải pháp hạ tầng tùy biến, toàn diện và thông minh. Tính đến ngày 30/9, công ty đang quản lý hơn 270 dự án hạ tầng tại Trung Quốc và trên toàn cầu.

Hải My (Theo Jingdong)