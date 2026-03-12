Jingdong ra mắt dịch vụ giao hàng mới dành tại châu Âu

Dịch vụ giao nhanh thuộc Jingdong Logistics hỗ trợ Joybuy, cung cấp giao trong ngày tại nhiều thành phố lớn, chuẩn bị vận hành từ tháng 3.

Jingdong (JD.com), nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu, công bố triển khai JoyExpress, dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên biệt tại châu Âu. JoyExpress là một phần của Jingdong Logistics, đơn vị cung cấp giải pháp logistics và chuỗi cung ứng ứng dụng công nghệ của tập đoàn.

JoyExpress sẽ hỗ trợ Joybuy - mảng bán lẻ trực tuyến mới của JD.com tại châu Âu, hiện trong giai đoạn thử nghiệm trước khi ra mắt vào tháng 3/2026. Dịch vụ cung cấp giao hàng trong ngày và ngày hôm sau tại các thành phố lớn, dựa trên hạ tầng logistics tiên tiến. Đội ngũ JoyExpress đặt tại Anh, Đức, Hà Lan và Pháp, đảm bảo phân phối nhanh chóng, hiệu quả và tin cậy các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao. Dịch vụ giao và lắp đặt tích hợp cho thiết bị gia dụng cỡ lớn cũng sẽ được triển khai tại các đô thị trọng điểm.

JoyExpress sẽ hỗ trợ Joybuy - mảng bán lẻ trực tuyến mới của JD.com tại châu Âu. Ảnh: Jingdong

Đội ngũ giao nhận hoạt động với đồng phục và phương tiện mang nhận diện thương hiệu, thể hiện cam kết về tính chuyên nghiệp và định hướng khách hàng. Đội xe gồm xe tải, xe van và xe đạp điện, vận hành từ hơn 60 kho và điểm trung chuyển trên toàn châu Âu; mạng lưới này sẽ tiếp tục mở rộng khi Joybuy được triển khai tại thêm nhiều thành phố.

JoyExpress được xây dựng trên nền tảng dịch vụ tích hợp gồm lưu kho, vận chuyển, logistics hàng cồng kềnh, chuỗi lạnh và giải pháp quản lý chuỗi cung ứng đầu cuối. Nhờ hệ thống kho thông minh, công nghệ tự động hóa và vận hành dựa trên dữ liệu, dịch vụ hướng tới nâng cao tốc độ, độ tin cậy và tính bền vững cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

"JoyExpress mang tới cho châu Âu một lựa chọn mới về giao nhận và logistics", ông Axel Eggenwirth, Giám đốc Cấp cao phụ trách Last Mile châu Âu của Jingdong Logistics, cho biết. Ông nhấn mạnh doanh nghiệp kỳ vọng đưa công nghệ và năng lực vận hành hàng đầu vào các thị trường Pháp, Đức, Hà Lan và Anh, đồng thời tăng cường năng lực logistics chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực như điện tử, thiết bị gia dụng, hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm.

Theo đại diện doanh nghiệp, với JoyExpress, khách hàng Joybuy sẽ được phục vụ bởi đội ngũ hoàn tất đơn hàng đạt chuẩn quốc tế, góp phần mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch, tin cậy và thuận tiện. Dịch vụ đặt mục tiêu "nhanh ở mọi khâu, niềm vui trong từng kiện hàng".

Giai đoạn đầu, JoyExpress tập trung phục vụ Joybuy; trong tương lai sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ giao nhận cho các đối tác doanh nghiệp.

JoyLogistics và JoyExpress là các thương hiệu thuộc tập đoàn Jingdong Logistics. Ảnh: Jingdong

JD.com còn được biết đến với tên Jingdong, là doanh nghiệp cung cấp công nghệ và dịch vụ dựa trên chuỗi cung ứng. Hạ tầng bán lẻ của công ty cho phép người tiêu dùng mua sắm mọi lúc, mọi nơi. JD.com đã mở nền tảng công nghệ và hạ tầng cho đối tác, thương hiệu và nhiều lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy năng suất và đổi mới sáng tạo.

Hoạt động kinh doanh của JD.com trải rộng từ bán lẻ, công nghệ, logistics, y tế, công nghiệp, phát triển bất động sản đến kinh doanh quốc tế. Doanh nghiệp xếp thứ 44 trong danh sách Fortune Global 500, niêm yết trên Nasdaq từ năm 2014 và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hong Kong từ năm 2020, với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua công nghệ.

Jingdong Logistics - công ty con của JD.com là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics dựa trên công nghệ. Thông qua các thương hiệu quốc tế gồm JoyLogistics và JoyExpress, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tích hợp từ lưu kho, vận chuyển, giao hàng chặng cuối, logistics hàng cồng kềnh, chuỗi lạnh, logistics xuyên biên giới đến quản lý chuỗi cung ứng đầu cuối.

Joybuy là mảng bán lẻ trực tuyến của JD.com tại châu Âu, cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, giao trực tiếp từ hệ thống kho riêng tới tay khách hàng thông qua mạng lưới nhanh và tin cậy. Joybuy hiện trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến ra mắt năm 2026 tại Anh, Hà Lan, Đức, Pháp, Bỉ và Luxembourg.

Hải My (Theo JingDong Corporate)