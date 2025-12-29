Jingdong Property mua tài sản logistics hạng A tại Leicester

AnhThương vụ mua tổ hợp logistics giúp Jingdong Property nâng tổng diện tích kho vận tại Anh lên khoảng 365.000 m2.

Ngày 22/12, Jingdong Property, công ty đầu tư hạ tầng và quản lý tài sản thuộc JD.com, công bố mua lại một tổ hợp bất động sản logistics nằm ngoài thành phố Leicester, Anh quốc.

Danh mục gồm hai kho "big-box" với tổng diện tích khoảng 21.500 m2 cùng một khu đất liền kề đã sẵn sàng triển khai, có thể phát triển thành không gian công nghiệp - logistics hiện đại lên khoảng 63.000 m2.

Jingdong Property gia nhập thị trường Anh từ năm 2022 thông qua thương vụ mua kho diện tích khoảng 33.500 m² tại Milton Keynes. Với thương vụ mới, tổng diện tích kho vận của doanh nghiệp tại Anh tăng lên gần 365.000 m2.

Khu logistics hạng A do Jingdong Property mua lại tọa lạc trong khu "tam giác vàng" logistics của Anh. Ảnh: Jingdong Property

Tọa lạc trong "tam giác vàng" logistics của Anh, gần Leicester - thành phố lớn nhất vùng East Midlands, tài sản có kết nối thuận lợi tới các tuyến M1 và M69, tiếp cận gần một triệu dân trong bán kính 20 km và khoảng 90% dân số Anh trong vòng 4 giờ di chuyển.

Ông Kai-yan Lee, CEO khu vực châu Âu và châu Mỹ của Jingdong Property, cho biết khoản đầu tư mới thể hiện cam kết dài hạn của công ty tại thị trường Anh, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực và củng cố hệ sinh thái chuỗi cung ứng địa phương.

Khu đất mới sẽ được phát triển thành không gian logistics hạng A, đáp ứng nhu cầu kho bãi hiệu quả, hiện đại của khách thuê. Các kho hiện hữu đạt tiêu chuẩn ESG cao, với chứng nhận BREEAM Excellent, EPC A, hạ tầng sạc xe điện, vật liệu cách nhiệt đạt xếp hạng A+ theo BREEAM Green Guide và khả năng lắp đặt điện mặt trời trên mái.

Thương vụ có sự hỗ trợ của Dentons (tư vấn pháp lý), BDO (tư vấn thuế và tài chính doanh nghiệp) và Colliers (tư vấn kỹ thuật).

Jingdong Property (JD Property) là công ty đầu tư hạ tầng và quản lý tài sản hiện đại, tăng trưởng nhanh thuộc JD.com. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khu logistics (logistics parks), khu công viên - văn phòng - thương mại (business parks), trung tâm dữ liệu (data centers) và các tài sản hạ tầng khác. Tính đến ngày 30/9, Jingdong Property quản lý hơn 270 dự án hạ tầng tại Trung Quốc và nhiều thị trường quốc tế.

Như Ý (Theo Jingdong)