Jingdong Logistics hoàn tất đơn nhanh nhờ hệ thống xử lý thùng hàng

Hệ thống Goods-to-Person LangzuTech của Jingdong Logistics giúp doanh nghiệp đáp ứng biến động đơn hàng, tăng mật độ lưu trữ và nâng hiệu quả kho thông minh trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh.

Khi thương mại điện tử và bán lẻ đa kênh toàn cầu tăng tốc, các doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng ngày càng đối mặt với áp lực vận hành lớn do số lượng SKU (đơn vị lưu kho) mở rộng nhanh, danh mục hàng hóa thay đổi liên tục và biến động đơn hàng mạnh, đặc biệt trong các mùa cao điểm. Những thách thức này đang bộc lộ hạn chế của mô hình kho truyền thống dựa nhiều vào lao động thủ công và năng lực cố định.

Để thích ứng, Jingdong Logistics phát triển hệ thống xử lý thùng LangzuTech, một giải pháp Goods-to-Person (G2P, đưa hàng tới người lấy) tích hợp. Hệ thống kết hợp robot tự hành xử lý thùng, robot nâng, kệ lưu trữ ba chiều mật độ cao, các trạm nhập và lấy hàng tự động, cùng hạ tầng vận hành khép kín, giúp tối ưu luồng hàng trong kho.

Nhờ giải pháp Goods-to-Person LangzuTech của Jingdong Logistics, một kho dược đạt mật độ lưu trữ cao gấp bốn lần, độ chính xác lấy hàng 99% và giảm tới 50% chi phí xử lý mỗi đơn. Ảnh: Jingdong Logistics

Thông qua tái cấu trúc không gian thông minh, LangzuTech tận dụng tối đa chiều cao kho dưới 12 m, nâng cao mật độ lưu trữ và giảm chi phí kho trên mỗi đơn vị. Không giống các kho truyền thống phân khu cứng nhắc theo chủng loại, hệ thống cho phép lưu trữ nhiều SKU và nhiều nhóm hàng trong cùng một thùng, qua đó rút ngắn thời gian gom hàng và cải thiện hiệu quả xử lý các đơn hàng hỗn hợp.

Điểm khác biệt của LangzuTech còn nằm ở thiết kế mô-đun linh hoạt. Thay vì đòi hỏi vốn đầu tư lớn ngay từ đầu và kế hoạch công suất cố định, doanh nghiệp có thể triển khai theo từng khu vực, mở rộng dần bằng cách bổ sung robot và trạm làm việc khi nhu cầu tăng. Cách tiếp cận này giúp quá trình tự động hóa hòa nhập vào hoạt động hiện hữu, hạn chế gián đoạn và rút ngắn thời gian hoàn vốn.

Giải pháp đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực như thời trang, thương mại điện tử, dược phẩm, điện tử tiêu dùng, FMCG và mỹ phẩm. Tại các trung tâm hoàn tất đơn hàng thời trang quy mô lớn, LangzuTech giúp tăng mạnh hiệu quả nhập kho mà không cần mở rộng diện tích. Trong các kho dược phẩm, hệ thống vừa nâng cao hiệu suất vừa đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, kiểm soát điều kiện lưu trữ và tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Việc ứng dụng lưu trữ mật độ cao và xử lý bằng robot cho phép nhiều kho tăng đáng kể công suất mà không mở rộng mặt bằng. Một số mô hình triển khai ghi nhận mức cải thiện vượt trội về khả năng xử lý đơn hàng và độ ổn định vận hành so với giai đoạn trước tự động hóa.

Khi Jingdong Logistics tiếp tục mở rộng mạng lưới kho toàn cầu, giải pháp LangzuTech được xem là nền tảng tự động hóa tiêu chuẩn nhưng linh hoạt, có thể thích ứng với nhiều điều kiện pháp lý, ngành hàng và mô hình vận hành khác nhau, qua đó hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững hơn.

Hải My (Theo Jingdong Logistics)