JingDong khai trương kho hàng mới tại UEA

Jingdong Logistics và Jingdong Property hợp tác triển khai kho hàng có diện tích hơn 10.000 m2 tại Jebel Ali, Dubai.

JD.com (tên khác JingDong) - doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ với chuỗi cung ứng là nòng cốt, vừa công bố khai trương kho hàng mới tại Dubai. Đây là khoản đầu tư tài sản đầu tiên của JD.com tại UAE, được thực hiện thông qua nền tảng đầu tư và quản lý hạ tầng Jingdong Property và do Jingdong Logistics trực tiếp vận hành.

Kho hàng tọa lạc tại khu thương mại tự do Jebel Ali (JAFZA), có diện tích sàn hơn 10.000 m2, nâng tổng số kho mà Jingdong Logistics sở hữu tại UAE lên con số 6. Cơ sở này ứng dụng mô hình vận hành số hóa với hệ thống quản lý tồn kho theo thời gian thực, giúp tối ưu hiệu suất và khả năng truy xuất. Hiện kho lưu trữ gần một triệu sản phẩm cho một tập đoàn điện tử lớn, với tỷ lệ giao hàng đúng hạn vượt mức 99,9%. Giải pháp JoyLogistics của Jingdong Logistics còn hỗ trợ khách hàng quản lý tốt hơn các biến động theo mùa cũng như những đặc thù phức tạp của từng ngành hàng.

Kho hàng tọa lạc tại Khu thương mại tự do Jebel Ali (JAFZA). Ảnh: JingDong

Việc đưa vào hoạt động kho mới là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển logistics của JD.com tại UAE, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, hướng tới tăng cường kết nối liên thị trường và tối ưu hóa vận hành. Jingdong Property cũng đang mở rộng hiện diện trong khu vực với kế hoạch xây dựng trung tâm logistics thông minh rộng 70.000 m2 tại Abu Dhabi, hợp tác cùng Khu thương mại tự do Sân bay Abu Dhabi (ADAFZ). Thương hiệu Joy Logistics hiện cung cấp dịch vụ logistics trọn gói, tích hợp vận tải quốc tế (đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh) với giao hàng chặng cuối và kho ngoại quan, phục vụ liền mạch cả hoạt động B2B và B2C tại Trung Đông.

Ông Feng Guo, Tổng giám đốc JD.com khu vực Trung Đông, chia sẻ khoản đầu tư này đánh dấu cột mốc chiến lược trong hành trình dài hạn của doanh nghiệp tại Trung Đông, mở rộng năng lực vận hành để hỗ trợ quy mô khu vực và thương mại. "Chúng tôi không chỉ đầu tư vào hạ tầng vật chất mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số dài hạn trong ngành logistics, tạo động lực cho thương mại xuyên biên giới và đổi mới chuỗi cung ứng", ông nói.

Ông Charlie Peng, Giám đốc Jingdong Logistics khu vực Trung Đông, cho biết: JD.com có gần 20 năm kinh nghiệm về chuỗi cung ứng toàn cầu. Đơn vị được biết đến với giải pháp nhanh chóng, tin cậy, dựa trên công nghệ và đã thành công trong việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh ở nhiều lĩnh vực từ thương mại điện tử, điện tử tiêu dùng, FMCG, thời trang đến ôtô.

"Vị trí chiến lược của Dubai - giao điểm giữa châu Á, châu Phi và châu Âu – cùng với lợi thế của JAFZA là vùng miễn thuế, biến hệ thống kho của chúng tôi thành lựa chọn lý tưởng cho các tập đoàn đa quốc gia muốn mở rộng hoặc tối ưu hiện diện tại Trung Đông và xa hơn", ông khẳng định.

Bên trong kho hàng rộng lớn tại Dubai. Ảnh: JingDong

JD.com là công ty mẹ, trong đó Jingdong Logistics đảm nhiệm dịch vụ vận hành chuỗi cung ứng, còn Jingdong Property phụ trách phát triển hạ tầng để hỗ trợ hoạt động logistics và thương mại.

JD.com, Inc. (NASDAQ: JD; HKEX: 9618), còn gọi là JingDong, khởi đầu là một nền tảng thương mại điện tử và nay trở thành tập đoàn công nghệ - dịch vụ với chuỗi cung ứng làm trọng tâm. Doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực từ bán lẻ, logistics, công nghệ, y tế, bất động sản đến bảo hiểm và kinh doanh quốc tế. JD.com hiện xếp thứ 44 trong Fortune Global 500 và là nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc theo doanh thu.

Jingdong Logistics (HKEX: 2618) là nhà cung cấp giải pháp logistics và chuỗi cung ứng dựa trên công nghệ hàng đầu. Công ty vận hành hơn 3.600 kho trên toàn cầu với diện tích vượt 32 triệu m2, trong đó có hơn 100 kho ngoại quan và quốc tế tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thương hiệu quốc tế gồm JoyLogistics và JoyExpress.

Jingdong Property là nền tảng đầu tư và quản lý hạ tầng hiện đại của JD.com, tập trung vào phát triển và vận hành khu logistics, khu thương mại, trung tâm dữ liệu. Đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng, công ty đang mở rộng nhanh chóng tại nhiều thị trường.

