Jimmii Nguyễn mời Khắc Hưng tham gia show du ca

Jimmii Nguyễn mời nhạc sĩ Khắc Hưng, Trương Lê Sơn tham gia show du ca "Cay" tại Đà Lạt, trích doanh thu làm thiện nguyện.

Ca khúc Cay do Jimmii Nguyễn hợp tác Khắc Hưng hồi đầu năm, được khán giả đón nhận tích cực, hiện có 29 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc sĩ cho biết mời đàn em tham gia show vào ngày 3/1/2026 vì nhận nhiều tin nhắn từ fan muốn cả hai cùng hát trên sân khấu.

Ngoài ra, Jimmii Nguyễn mời nhạc sĩ Trương Lê Sơn - đồng nghiệp thân thiết, hiện sống ở Đà Lạt. Trong show, họ dự định ôn kỷ niệm một thời.

Cả ba cùng trình diễn khoảng 25 tiết mục, phần lớn biên tập dưới dạng liên khúc. Bên cạnh những bản tình ca gắn liền tên tuổi, Jimmii Nguyễn cho biết sẽ hát nhạc phẩm chủ đề quê hương, nguồn cội như Mùa xuân xa giữa quê hương, Hò khoan, Cúi xuống.

Anh sẽ dùng một phần tiền bán vé tặng 1.000 áo khoác trẻ em cho vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại Lâm Đồng. Ca sĩ luôn tâm niệm chặng đường ca hát của anh là để kết nối con người, dùng tiếng hát xoa dịu những nỗi đau, mất mát trong cuộc sống.

Trước đó, Jimmii Nguyễn thực hiện ba show tại Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An. Anh ví loạt show như "xe hủ tíu gõ", giúp anh được gặp gỡ công chúng ở mỗi tỉnh thành. Ca sĩ cùng êkíp rong ruổi qua nhiều nơi, mang âm nhạc đến mọi người để tạo động lực tích cực. Sau mỗi chặng đường, ban tổ chức trích doanh thu gửi tặng trẻ em địa phương một thư viện sách, hoặc công trình nước sạch.

Jimmii Nguyễn, 55 tuổi, tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long. Anh cùng cha sang Mỹ định cư năm 10 tuổi. Năm 1992, ca sĩ ra mắt album Mãi mãi bên em và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những đĩa nhạc sau đó tiếp tục gây tiếng vang như Người con gái (1994), Một hình dung (1995), Tình như lá bay xa (1996). Anh từng ra mắt 12 album song ngữ, là ca sĩ hải ngoại đầu tiên làm tour xuyên Việt. Cuối năm 2022, Jimmii tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát ở Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Anh kết hôn với Ngọc Phạm - ca sĩ kiêm quản lý, có ba con, hai gái một trai.

Nguyễn Khắc Hưng, 32 tuổi, quê Yên Bái. Anh là tác giả của nhiều ca khúc hit như Sau tất cả (Erik), Ánh nắng của anh (Đức Phúc), Người hãy quên em đi (Mỹ Tâm). Năm 2020, Khắc Hưng cùng Min và Erik gây sốt với ca khúc Ghen Cô Vy. Nhạc sĩ còn từng giành các giải thưởng âm nhạc tại Cống Hiến, Làn Sóng Xanh.

