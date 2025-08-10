Jimmii Nguyễn hát cùng vợ con

Ngoài những bản nhạc tình gắn liền tên tuổi, Jimmii Nguyễn thể hiện những ca khúc chủ đề quê hương, đất nước như Có một đêm trăng, Mẹ ngàn đời gió ru. "Tôi tin rằng mỗi con người nên có những khoảnh khắc nhìn xuống đất, để nghe hơi thở của quê mẹ, tiếng nước, yêu nguồn cội mình hơn", anh nói.

Giọng ca 7x cũng trình diễn loạt hit theo yêu cầu của khán giả như: Tình như lá bay xa cuối cùng, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về em.