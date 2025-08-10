Jimmii Nguyễn hát cùng vợ con

Vợ Jimmii Nguyễn - ca sĩ Ngọc Phạm (phải) - cùng các con Long Anh, Mộc Anh, Quốc Anh bất ngờ xuất hiện trong chương trình, trước 700 khán giả. Gia đình ca sĩ khiến mọi người thích thú khi có màn hợp ca.
Ca sĩ nói lời cảm ơn bạn đời đã ủng hộ, hỗ trợ anh đeo đuổi âm nhạc. Anh ví loạt show như "xe hủ tíu gõ", giúp anh được gặp gỡ công chúng ở mỗi tỉnh thành. Trước đó, anh thực hiện hai đêm nhạc tại Hà Nội và Nghệ An.
Con gái đầu ca sĩ năm nay 19 tuổi giới thiệu bài hát mới do cô viết - Hysteron Proteron - mang phong cách RnB. Jimmii Nguyễn cho biết từ nhỏ Long Anh được cho học nhiều loại nhạc cụ.
Long Anh sáng tác ca khúc Nhậu chữa lành song ca cùng em gái Mộc Anh. Jimmii Nguyễn cho biết vui khi các con theo nghề của bố.
Ngoài những bản nhạc tình gắn liền tên tuổi, Jimmii Nguyễn thể hiện những ca khúc chủ đề quê hương, đất nước như Có một đêm trăng, Mẹ ngàn đời gió ru. "Tôi tin rằng mỗi con người nên có những khoảnh khắc nhìn xuống đất, để nghe hơi thở của quê mẹ, tiếng nước, yêu nguồn cội mình hơn", anh nói.
Giọng ca 7x cũng trình diễn loạt hit theo yêu cầu của khán giả như: Tình như lá bay xa cuối cùng, Hoa bằng lăng, Mãi mãi bên em, Nhớ về em.
Vy Oanh song ca Jimmii Nguyễn.
Ca sĩ khách mời Vy Oanh song ca cùng đàn anh bản Fantasy (nhạc ngoại lời Việt). Cô nói khi còn ngồi trên ghế nhà trường, âm nhạc của Jimmii Nguyễn là một phần không thể thiếu, truyền cảm hứng cho cô đến với ca hát.
Giọng ca gốc Bình Thuận (Lâm Đồng mới) solo hai bản Để cho em khóc, Sống đơn giản thôi. Vài năm gần đây, cô ít đi hát, tập trung kinh doanh lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc gia đình.
Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, 55 tuổi. Anh cùng cha sang Mỹ định cư năm 10 tuổi. Năm 1992, anh ra mắt album Mãi mãi bên em và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Những đĩa nhạc sau đó tiếp tục gây tiếng vang như Người con gái (1994), Một hình dung (1995), Tình như lá bay xa (1996), Hỏi đá buồn không (đĩa đơn năm 1996), Seasons of love (nhạc không lời, năm 1996). Cuối thập niên 1990, anh bắt đầu về Việt Nam ca hát thường xuyên. Anh từng ra mắt 12 album song ngữ, là ca sĩ hải ngoại đầu tiên làm tour xuyên Việt.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp