Đà NẵngCa sĩ Jimin, Jungkook (nhóm BTS) trải nghiệm ẩm thực, đi chợ địa phương khi đến Việt Nam ghi hình.

Cả hai xách balo du lịch từ Thụy Sĩ đến Việt Nam trong show thực tế Are you sure? phần hai, phát trên Disney+. Các chàng trai đi chợ mua quần áo, đề nghị người bán "giảm giá cho cháu nhé". Khi vào một nhà hàng, dù ít người, hai ca sĩ gọi gần 10 món, gồm bánh xèo, mì Quảng, cơm chiên, rau muống xào tỏi, phở, nem lụi.

Jimin, Jungkook thưởng thức bánh xèo, mì Quảng ở Đà Nẵng Những cảnh quay Jimin, Jungkook ở Thụy Sĩ và Việt Nam. Video: Disney+

Buổi tối, hai thành viên BTS trải nghiệm ngắm phố Hội An trên thuyền. Khi thả hoa đăng, các ca sĩ gửi mơ ước nhóm nhạc gặt hái thành công trong dự án sắp tới.

Chương trình quay hồi mùa hè, ghi chuyến du lịch ngẫu hứng của Jimin, Jungkook. Họ không thuê hướng dẫn viên, tự lên kế hoạch điểm đến, thuê nơi lưu trú, tìm nơi ăn, chơi.

Khi livestream tháng 7, Jimin nói: "Chuyến đi Đà Nẵng vui lắm, thành phố rất đẹp. Chúng tôi gặp một chủ nhà hàng Việt Nam rất thân thiện, bác ấy khen chúng tôi đẹp trai, còn nựng má chúng tôi".

Jimin, Jungkook gọi bàn đồ ăn đầy ắp. Ảnh: Disney+

Những hình ảnh hai ca sĩ tại Đà Nẵng được hàng nghìn khán giả chia sẻ trên fanpage, nhiều người nhận xét các chàng trai vừa dễ thương vừa hài hước. Các fan viết: "Kết quả đi chợ của anh Jimin, bộ đồ hoa với đôi dép tông, hòa tan luôn", "Không biết anh trả giá được bao nhiêu mà cười hớn hở thế".

BTS ra mắt năm 2013, gồm bảy thành viên, trong đó Jimin 30 tuổi còn Jungkook 28 tuổi. Năm 2021, Jimin dẫn đầu cuộc bình chọn "Những ông hoàng Kpop", do trang web KingChoice thực hiện, Jungkook xếp thứ ba danh sách. Jungkook còn từng thắng bình chọn "Người đàn ông quốc tế quyến rũ nhất" của People.

Như Anh