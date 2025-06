Ji Chang Wook sẽ dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Diễn viên Ji Chang Wook - đóng chính phim "Hoàng hậu Ki" - dự khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần ba, tối 29/6.

Ban tổ chức cho biết Ji Chang Wook cùng nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim Hàn Quốc sẽ có mặt tham dự chương trình. Ngoài lễ khai mạc, anh có buổi giao lưu cùng khán giả, ký tặng trên thảm đỏ. "Sự xuất hiện của diễn viên tài năng hứa hẹn thu hút công chúng, nhất là các bạn trẻ", đại diện chương trình nói.

Ji Chang Wook trong phim 'Đối tác bất ngờ' Ji Chang Wook trong phim "Đối tác bất ngờ" (2017). Video: SBS

Ji Chang Wook, 38 tuổi, nổi lên nhờ vai diễn trong phim Cười lên Dong Hae - một trong những tác phẩm ăn khách nhất tại Hàn Quốc nửa đầu năm 2011. Anh ghi dấu ấn nhờ vẻ điển trai cùng khả năng diễn xuất. Hai năm sau, vai hoàng đế Ta Hwan trong Hoàng hậu Ki là bệ phóng đưa anh trở thành sao hạng A với nhiều giải thưởng lớn.

Khi tham gia các phim Cứu thế, Mật danh K2 và Thành phố ảo, Ji Chang Wook được đánh giá là sao phim hành động thế hệ mới tại Hàn. Trang Instagram của diễn viên đạt gần 28 triệu người theo dõi.

Diễn viên Ji Chang Wook. Ảnh: MK

Khán giả còn có dịp gặp gỡ đạo diễn Kang Je Kyu, thực hiện bom tấn Shiri, Tae Guk Gi: The Brotherhood of War và My Way. Sau 30 năm làm nghề, ông nắm giữ hai kỷ lục: Tác giả phim Hàn ăn khách nhất mọi thời với phim Taegukgi (2004) và tác giả phim Hàn có kinh phí sản xuất cao nhất mọi thời (My Way, 2011). Kang Je Kyu góp mặt tại sự kiện với vị trí khách mời trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, chiếu bộ phim đầu tay Gingko Bed (1996) của ông.

Nhà làm phim Jang Joon Hwan là chủ tịch ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Ông là chồng của minh tinh Moon So Ri, từng giữ vị trí tương tự ở liên hoan phim mùa một. Joon Hwan nổi tiếng với phim Save the Green Planet (2003), Hwayi: A Monster Boy (2013) và 1987: When the Day Comes (2017), tác phẩm thắng ba hạng mục tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2018, trong đó có Phim hay nhất.

Vợ chồng Jang Joon Hwan và Moon So Ri dạo phố cổ Hội An trong lần đến Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2023. Ảnh: Nguyễn Đông

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) năm nay diễn ra trong bảy ngày, từ 29/6 đến 5/7. Trong 12 tác phẩm dự thi của điện ảnh trong nước, có các tác phẩm doanh thu cao như Thám tử Kiên, Nhà gia tiên. Ngoài giải của phim Việt, ban tổ chức có hạng mục dành cho phim châu Á. Giám khảo gồm một số tên tuổi như nghệ sĩ Minh Châu, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các chuyên gia, nhà phê bình quốc tế.

Sự kiện còn có nhiều tọa đàm, nổi bật là hội thảo Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhằm đánh giá vị trí của phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh, quảng bá hình ảnh ra thế giới. Ngoài ra, ban tổ chức tôn vinh phim Việt đề tài chiến tranh, chọn chiếu 22 phim sản xuất sau năm 1975, mang hơi thở thời đại, gắn liền sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Năm ngoái, Cu li không bao giờ khóc của đạo diễn Phạm Ngọc Lân thắng Phim hay nhất hạng mục Phim châu Á. Mai của Trấn Thành đoạt giải Phim Việt Nam xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Quế Chi