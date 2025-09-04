Jetour Zongheng G700 - SUV hybrid lội nước sâu gần 1 m

Trung QuốcMẫu SUV địa hình hybrid sạc ngoài có công suất 751 mã lực và khả năng lội nước sâu 970 mm.

Chery đã mở bán trước mẫu xe SUV địa hình Jetour Zongheng G700 plug-in hybrid tại Triển lãm ôtô Thành Đô 2025 với khoản đặt cọc 700 nhân dân tệ (98 USD). Mức giá chính thức hiện chưa được công bố. Zongheng là dòng xe địa hình mới của Jetour - thương hiệu con của Chery.

Jetour Zongheng G700 sở hữu thiết kế hình hộp cổ điển và lốp dự phòng phía sau như một chiếc SUV địa hình. Cả cản trước và sau đều trang bị hai móc kéo. Đèn hậu có thể được lập trình để hiển thị kỹ thuật số với nhiều hình dạng và chữ khác nhau.

Là một chiếc SUV cỡ lớn, Jetour Zongheng G700 có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 5.198 x 2.050 x 1.956 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm, khoảng sáng gầm xe tối đa 320 mm và khả năng lội nước sâu tối đa 970 mm. Theo nhà sản xuất, Jetour Zongheng G700 có thể lội nước trong 40 phút với tốc độ tối đa 8,3 km/h. Cabin xe cũng có khả năng chịu áp suất nước 20 kPa và dòng nước chảy 5 m/giây.

Khả năng lội nước sâu của Zongheng G700 hiện có thể được xếp hàng đầu thế giới của dòng SUV. Các mẫu xe nổi tiếng với khả năng lội nước như Land Rover Defender cũng chỉ đến 900 mm, hay Ford Endeavour, Isuzu mu-X, và Mitsubishi Pajero Sport là 800 mm.

Zhongheng trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến đến từ Chery Falcon 500, có thể thực hiện chức năng hỗ trợ đỗ xe và lái xe tự động theo định vị ở tốc độ cao. Ngoài ra, cả chế độ địa hình thông minh và hệ dẫn động 4 bánh tốc độ thấp đều được hỗ trợ.

Sức mạnh đến từ hệ thống hybrid hiệu suất cao CDM-O Kunpeng của Chery, bao gồm động cơ 2.0 và hai môtơ điện, kết hợp với hộp số DHT 2 cấp, tạo ra tổng công suất 751 mã lực và mô-men xoắn 795 Nm. Động cơ 2.0 có công suất tối đa 208 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340 Nm, hiệu suất nhiệt 45,5%. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 1,39 lít/100 km và thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 4,6 giây.

Kết hợp với bộ pin 4C Shenxing tích hợp do CATL cung cấp, Jetour Zongheng G700 có phạm vi hoạt động lên đến 1.400 km. Với chế độ sạc nhanh, pin có thể sạc từ 30-80% chỉ trong 10 phút.

Khi bước vào cabin, các đường viền cửa hình hộp tạo nên phong cách chắc chắn, kết hợp với các cửa gió điều hòa hình vuông, màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị 35,4 inch phía sau bảng điều khiển và vô-lăng đáy phẳng ba chấu.

Các tiện nghi phổ biến khác bao gồm màn hình trần sau 17,3 inch và tủ lạnh với dải nhiệt độ -6-50℃. Ghế hỗ trợ chức năng thông gió, sưởi ấm và massage.

Phần lớn nội thất được bọc da hoặc da lộn, kết hợp với các chi tiết trang trí bằng kim loại và đinh tán, tăng thêm vẻ ngoài off-road. Xe có thể chở 5 hoặc 6 người theo tiêu chuẩn, tùy thuộc vào từng phiên bản.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)