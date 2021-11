Jessie J khóc kể chuyện sảy thai

MỹCa sĩ Jessie J xúc động khi lên sân khấu biểu diễn chỉ vài ngày sau tin bị sảy thai con đầu lòng.

Ngày 25/11, nguồn tin của Pagesix cho biết Jessie J đến biểu diễn tại quán hát The Hotel Cafe ở Los Angeles hồi giữa tuần. Giọng ca người Anh dành ít phút đầu tiên của chương trình để tâm sự với khán giả: "Từ lâu, tôi được chẩn đoán không thể có con và bản thân không tin điều đó. Tôi quyết định mang thai. Bằng một phép màu, mọi chuyện đã thành công cho đến hôm qua. Vâng, ngày hôm qua thật tồi tệ".

Ca sĩ Jessie J khóc trong đêm nhạc ở Los Angeles, Mỹ tối 24/11. Ảnh: Backgrid

Ca sĩ khóc khi kể sự việc với khán giả trong hội trường. Tuy nhiên, cô cố gắng nén cảm xúc, hoàn thành đêm diễn trong sự cổ vũ và đồng cảm của mọi người.

Jessie J cảm ơn khán giả giúp cô thấy đỡ cô đơn trong thời điểm khó khăn. "Tôi muốn ở đây hôm nay vì tôi tin rằng điều quan trọng nhất, hơn cả những cuộc hội thoại trên Instagram và Internet, là được làm người, biết tổn thương và chân thật với bản thân", ca sĩ nói thêm.

Jessie J hát sau khi sảy thai tháng 11/2021 Jessie J biểu diễn trong đêm nhạc sau tin sảy thai. Video: Kevin Sateri Twitter

Hôm 23/11, Jessie J viết trên trang cá nhân: "Đôi khi, tình yêu là không đủ để biến mọi chuyện thành hiện thực. Nhưng điều đó cũng không sao. Nó không có nghĩa bạn thất bại". Ca sĩ cho biết mới đi siêu âm và bác sĩ thông báo không nghe thấy tim thai. Cô đau khổ nhưng quyết định vẫn lên sân khấu vì nghĩ âm nhạc có thể giúp bản thân vượt qua nỗi đau tinh thần.

Tin sảy thai đến với Jessie J chỉ một tháng sau khi cô chia tay bạn trai gốc Việt Max Phạm. Hai người công khai hẹn hò hồi tháng 3, quen qua các hoạt động nghệ thuật ở Mỹ. Max Phạm là vũ công kiêm biên đạo múa có tiếng với hơn 76.000 người theo dõi trên Instagram. Cặp sao thông báo chia tay hồi tháng 10 nhưng không tiết lộ lý do. Jessie J cho biết vẫn giữ quan hệ bạn bè với Max Phạm sau khi đường ai nấy đi.

Jessie J (phải) chia tay Max Phạm hồi tháng 10. Ảnh: Jessie J Instagram

Jessie J sinh năm 1988 tại Ilford và lớn lên ở London, Anh. Cô bắt đầu biểu diễn âm nhạc khi 11 tuổi. Đầu năm 2011, ca sĩ gây tiếng vang với bản hit Price Tag, dẫn đầu tại 11 thị trường. Sau đó, cô liên tục có nhiều ca khúc thành công như Nobody's Perfect, Who You Are, Domino hay Laserlight. Jessie J được chọn biểu diễn trong lễ bế mạc thế vận hội Olympic 2012 tại London, Anh.

Phương Mai (theo Pagesix)