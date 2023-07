Jessica Simpson diện mốt 'quần jeans phá hủy cấu trúc'

Ca sĩ Jessica Simpson diện quần jeans khoét hở toàn bộ thân sau, trên tạp chí Bustle.

Được mời làm gương mặt trang bìa Bustle số tháng 7, ngôi sao 43 tuổi gây chú ý khán giả với trang phục là chiếc quần jeans của GCDS giá 1.305 USD. Thiết kế đi theo trường phái phá hủy cấu trúc, khi hở hết phía sau, trang trí bằng các sợi pha lê.

Người đẹp phối quần cùng bra top Calle Del Mar màu trắng. Ngoài kiểu quần táo bạo, cô còn diện áo lót latex màu trắng và quần chẽn của Elisa Poppy, váy cutout của Sir, trench coat màu bạc.

Jessica Simpson diện quần jeans hở vòng ba trên tạp chí Bustle. Ảnh: Bustle

Bộ ảnh công bố hôm 6/7 nhận được hơn 1.200 bình luận trên trang cá nhân của Jessica Simpson. Nhiều khán giả khen vẻ trẻ trung ở độ tuổi trung niên của cô.

Những năm gần đây, Jessica Simpson có thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Năm 2019, sau khi sinh con thứ ba, ca sĩ có lúc nặng đến 108 kg. Tuy nhiên, sáu tháng sau, cô thông báo đã giảm 45 kg. Trên Bustle, giọng ca With You phủ nhận tin đồn dùng thuốc Ozempic để giảm cân. "Đó là sức mạnh ý chí. Nhưng cũng khá may mắn vì thời gian qua tôi được mặc mọi kích cỡ. Tôi thêm hiểu tâm lý của phụ nữ - những khách hàng của tôi", cô nói.

Jessica Simpson sinh năm 1980, là một trong những ca sĩ nổi tiếng bậc nhất thập niên 2000. Năm 2004, cô đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí Maxim bình chọn. Jessica hiện sống cùng người chồng thứ hai vàba con, điều hành thương hiệu thời trang mang tên cô.

Jessica Simpson chụp hình phong cách gợi cảm trên tạp chí Bustle. Ảnh: Bustle

Dòng sản phẩm Jessica Simpson Collection ra đời năm 2006, kinh doanh quần áo, giày dép, nước hoa, túi xách, trang sức, đồ bơi, mỹ phẩm chăm sóc da. Nhờ bắt kịp xu hướng và thị hiếu, thương hiệu từng đạt doanh thu một tỷ USD năm 2012, giúp Jessica trở thành ngôi sao kinh doanh thời trang thành công nhất Hollywood. Năm 2021, do công ty mẹ của Jessica Simpson Collection - Sequential Brands - nộp đơn xin bảo hộ phá sản, cô đã mua lại thương hiệu của mình với giá 54 triệu USD.

Đám cưới Jessica Simpson Đám cưới Jessica Simpson năm 2010. Video: People

Họa Mi (theo Pagesix)