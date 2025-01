Jessica Alba và chồng ly thân

Diễn viên Jessica Alba vướng tin chuẩn bị ly hôn nhà sản xuất phim Cash Warren sau gần 17 năm chung sống.

Theo TMZ ngày 8/1, cuộc hôn nhân của Jessica Alba có nhiều dấu hiệu cho thấy sắp kết thúc. Gần đây, truyền thông phát hiện cặp sao không còn đeo nhẫn cưới. Hôm 4/1, người đẹp 44 tuổi dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng với bàn tay trái để trống ngón đeo nhẫn. Tháng 12/2024, ngón áp út đó cũng trống trơn khi cô có buổi hẹn ở Rome, Italy. Chồng cô - Cash Warren, 46 tuổi - cũng không đeo nhẫn khi xuất hiện tại Los Angeles tuần trước.

Lần gần nhất công chúng thấy cả hai đi chung là tháng 11 năm ngoái. Khi ấy, cặp sao có mặt tại trận đấu bóng rổ ở Los Angeles. Kể từ đó, Jessica vẫn chia sẻ ảnh gia đình trong các dịp đặc biệt như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cô không đăng hình hay nhắc đến chồng trong bài viết khép lại năm 2024. Hôm 4/1, diễn viên đăng ảnh cùng tất cả thành viên trong nhà đi chơi công viên Universal Studios để mừng sinh nhật con trai Hayes, bảy tuổi, nhưng không rõ hình chụp khi nào.

Cặp sao chưa phản hồi với báo chí. Nguồn tin của People cho biết Alba và chồng vẫn làm bạn và ưu tiên các con sau chia tay, không có hiềm khích giữa hai người. Người này nói thêm: "Trong nhiều năm qua, Jessica từng đề cập rằng việc giữ lửa hôn nhân là điều khó khăn".

Jessica Alba và Cash Warren lần đầu gặp nhau trên phim trường Fantastic Four ở Vancouver năm 2004. Khi đó, Alba vào vai Susan Storm còn Warren là trợ lý đạo diễn. Năm 2007, cặp sao đính hôn và tổ chức lễ cưới riêng tư vào một năm sau tại Beverly Hills. Đến nay, cặp sao có hai gái, một trai là Honor, 17 tuổi, Haven, 14 tuổi và Hayes.

Trong gần hai thập niên, nhà Alba được biết đến là một trong những gia đình hạnh phúc nhất Hollywood. Trên podcast Works for Us năm 2021, cả hai cho biết có thể cùng nói về bất cứ điều gì, trêu nhau như những người bạn thân. Theo Warren, anh và vợ luôn giúp nhau phát triển sự nghiệp riêng. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2021, Jessica Alba kể không có bí mật giữa hai vợ chồng, cho rằng bí quyết duy trì hôn nhân là thường hỏi thăm, quan tâm bạn đời.

Jessica Alba sinh năm 1981, mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico. Người đẹp bắt đầu đóng phim năm 13 tuổi, nổi tiếng từ lúc 19 tuổi khi tham gia series Những thiên thần bóng tối của James Cameron. Những vai diễn của cô trong Honey, Fantastic Four, Good Luck Chuck, Mechanic: Resurrection, Sin City: A Dame to Kill For cũng gây ấn tượng với khán giả. Ngoài ra, Jessica Alba là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood.

Ngoài diễn xuất, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2012, nghệ sĩ đồng sáng lập công ty The Honest bán sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng cho em bé. Chỉ sau ba năm, doanh nghiệp được định giá một tỷ USD, đưa Alba vào hàng "mỹ nhân tỷ đô". Tháng 4/2024, Jessica Alba từ chức giám đốc sáng tạo nhưng vẫn thuộc ban giám đốc.

