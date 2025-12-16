Jeon Do Yeon, Kim Go Eun gây sốt với 'Cái giá của lời thú tội'

Diễn viên Jeon Do Yeon và Kim Go Eun tạo cơn sốt phim Hàn cuối năm với series "Cái giá của lời thú tội" (The Price of Confession).

Ra mắt hôm 5/12, Cái giá của lời thú tội thu hút gần 2,2 triệu người xem trên Netflix, giành vị trí thứ hai trong Top 10 series không nói tiếng Anh của nền tảng này. Tạp chí TIME đánh giá đây là "bộ phim tội phạm có nhịp điệu hoàn hảo". Còn South China Morning Post nhận xét đây là "tác phẩm lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối".

Bộ phim xoay quanh câu chuyện giữa Yoon Su (Jeon Do Yeon) - một giáo viên mỹ thuật bị buộc tội giết chồng, và Mo Eun (Kim Go Eun) - một nhân vật bí ẩn được mệnh danh là phù thủy. Cái chết của chồng khiến cuộc đời vốn yên bình của Yoon Su bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi, nghi hoặc và những thỏa thuận nguy hiểm. Mạch phim tập trung khai thác tội ác, tâm lý tội phạm và sự đối lập trong bản chất hai người phụ nữ, tạo ra không khí căng thẳng bao trùm.

Trailer 'Cái giá của lời thú tội' (The Price of Confession) Trailer "Cái giá của lời thú tội" (The Price of Confession). Diễn viên Jeon Do Yeon xuất hiện từ giây 0:04, và diễn viên Kim Go Eun xuất hiện từ giây 0:13. Video: Netflix

Diễn viên Jeon Do Yeon mang đến một Yoon Su day dứt - người phụ nữ bình thường, hiền hòa nhưng bị dồn đến tận cùng, đối mặt với mất mát và ánh nhìn buộc tội của xã hội. Diễn viên dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý đa tầng của nhân vật, từ sự hoang mang tới tuyệt vọng và bùng nổ cảm xúc. Khả năng chuyển biến trong ánh mắt và biểu cảm giúp Jeon Do Yeon khắc họa một nhân vật vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ.

Kim Go Eun thể hiện sự bí ẩn của Mo Eun - người có nội tâm phức tạp - qua biểu cảm lạnh lùng. Ở mỗi cảnh đối thoại giữa hai nhân vật, cô lột tả sự đối lập và những mâu thuẫn căng thẳng.

Theo phóng viên Park Ji Hye của Newsen, sự đối lập trong phong cách diễn xuất của hai diễn viên tạo nên nhịp điệu độc đáo cho bộ phim, đồng thời khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi về bản chất thật sự của từng nhân vật.

Jeon Do Yeon (trái) và Kim Go Eun trong hậu trường phim. Ảnh: Netflix

Ở buổi phỏng vấn với Newsen, đạo diễn Lee Jung Hyo cho biết lần đầu thử sức với thể loại phim kinh dị. "Tôi không thể bỏ lỡ kịch bản sau khi đọc được phần tóm tắt", anh nói. Trong quá trình phát triển kịch bản, êkíp chủ động làm mờ ranh giới thiện - ác, khiến các nhân vật phụ đều có khả năng trở thành hung thủ.

Về hai diễn viên chính, đạo diễn dành nhiều lời khen về sự ăn ý của họ trên phim trường. Trong những bối cảnh khắc nghiệt như nhà tù hay cảnh khắc họa tâm lý nhân vật đều được họ nắm bắt và tương tác tốt về cảm xúc. Trang tin MTN nhận định diễn xuất của cả hai như một "trận bóng đầy năng lượng", nơi "từng ánh mắt, biểu cảm, thậm chí là nếp nhăn cũng đủ sức thuyết phục".

Poster phim "The Price of Confession". Ảnh: Netflix

Jeon Do Yeon, 52 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Seoul, từng theo học khoa truyền hình phát thanh tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Năm 1990, cô ra mắt với vai trò người mẫu và bén duyên làm diễn viên hai năm sau đó. Với khả năng hóa thân đa dạng, cô góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như The contact (1997), The Harmonium in my memory (1999), Secret sunshine (2007), The housemaid (2010), Beasts clawing at straws (2020). Năm 2005, cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes (Pháp), năm 2014, chị được chọn là một trong chín thành viên ban giám khảo cuộc thi.

Kim Go Eun, 34 tuổi, từng theo học khoa diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Năm 2012, với tác phẩm đầu tay A muse, chị đem về nhiều giải thưởng tại Giải thưởng Điện ảnh Buil, Đại Chung (Grand Bell), Rồng Xanh, Baeksang, KOFRA, Busan, Liên hoan phim Châu Á New York. Bốn năm sau, cô góp mặt trong bộ phim đình đám Goblin (đóng cùng tài tử Gong Yoo và Lee Dong Wook). Gần đây, cô trở lại màn ảnh rộng với siêu phẩm Exhuma gây bão toàn thế giới.

Mai Anh