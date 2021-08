Jennifer Lopez xóa hết ảnh tình cũ

Danh ca Jennifer Lopez xóa hết những thứ liên quan đến Alex Rodriguez trên Instagram.

Theo Pagesix, Jennifer Lopez (JLo) có thêm động thái để khẳng định mối quan hệ khăng khít của cô với Ben Affleck bằng cách xóa toàn bộ ảnh dính đến hôn phu cũ Alex Rodriguez (Arod). Một trong số đó là bức chụp hai người hôn nhau trong ngày Tổng thống Joe Biden nhậm chức, tại nơi ca sĩ biểu diễn ca khúc This Land Is Your Land và America The Beautiful. Danh ca cũng hủy theo dõi Rodriguez trên Instagram.

Jennifer Lopez hôn Alex Rodriguez ở Đồi Capitol ngày 20/1. Ảnh: Instagram Jennifer Lopez

Sau khi chia tay Alex Rodriguez hồi tháng 4, Jennifer Lopez nhanh chóng tái hợp Ben Affleck. Mới đây, Affleck thiết kế dây chuyền mang tên anh làm quà tặng cho JLo. Nữ ca sĩ thường xuyên đeo khi xa bạn trai để nhớ đến anh. Giữa tháng 7, họ đi xem một số căn nhà đang rao bán ở Los Angeles làm dấy lên nghi vấn cặp sao có ý định sống chung.

Arod ban đầu nhiều lần liên lạc và muốn gặp JLo nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Sau đó, anh dần lấy lại năng lượng, tận hưởng cuộc sống độc thân. Vận động viên bóng chày tập trung vào công việc, thường xuyên bay qua lại giữa Monaco, Tây Ban Nha và Italy.

Chuyện tình Jennifer Lopez và Ben Affleck đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Họ từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer", làm nên mối tình từng được chú ý bậc nhất Hollywood. Cả hai chia tay tháng 1/2004, vài ngày trước lễ cưới. Năm 2017, Jennifer Lopez thổ lộ mất hai năm để quên đi nỗi đau tan vỡ sau khi hủy hôn với Affleck.

>> Jennifer Lopez nóng bỏng ở tuổi 52

Họa Mi