Jennifer Lopez: 'Phụ nữ quyến rũ hơn khi họ già đi'

Jennifer Lopez, 54 tuổi, nói phụ nữ đẹp và thú vị hơn theo thời gian, vui vì nhiều người đấu tranh cho bản thân.

Trên Elle ngày 1/12, lúc bàn luận việc các nữ diễn viên lớn tuổi ngày càng được nhận nhiều vai, Lopez nói: "Mọi người đã nhận ra phụ nữ quyến rũ hơn khi họ già đi. Họ còn thông thái và thú vị hơn. Tất cả điều đó rất đẹp và hấp dẫn về cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Khi bạn có thêm kinh nghiệm, bạn sẽ có nhiều điều để đóng góp. Quan niệm 'không có giá trị khi xem phim phụ nữ trên 30 tuổi đóng' quá lố bịch và sai. Suy nghĩ đó thật nực cười".

Jennifer Lopez hồi tháng 11. Ảnh: Instagram Jennifer Lopez

Cô cho biết rất vui vì thấy tiêu chuẩn ở Hollywood đang thay đổi, khiến phụ nữ cảm thấy được trân trọng bất kể tuổi tác. Nhiều nghệ sĩ đấu tranh khi sản xuất và tạo ra tác phẩm của họ.

Với Lopez, điều quan trọng là tiếp tục phát triển, từ đó có động lực để cố gắng trong sự nghiệp, sẽ làm việc đến khi nào bản thân muốn. "Tôi không bao giờ để ai ép mình vào khuôn khổ vì nơi tôi sinh ra, tuổi tác hay bất kỳ điều gì liên quan. Những ranh giới đó không tồn tại với tôi", ca sĩ nói.

Khi được phóng viên hỏi về dự án tiếp theo, Lopez nói sẵn sàng thử nghiệm điều mới, chẳng hạn đạo diễn. Cô muốn tập trung thực hiện các dự án về nữ giới, lấy góc nhìn của họ làm trọng tâm nhằm khẳng định vị thế: "Chúng tôi sẽ không bị lợi dụng hay làm nền cho ai. Chúng tôi tự vẽ nên cuộc đời".

MV "On The Floor" MV "On The Floor". Video: YouTube Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, 54 tuổi, nghệ danh là J.Lo, từng là vũ công. Sau đó, cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Let's Get Loud, Ain't Your Mama. Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty. Cô còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022), Hustlers (2019).

Cô kết hôn diễn viên Ben Affleck năm 2022. Sau gần 10 năm không phát hành album, Lopez chuẩn bị tái xuất làng nhạc với This Is Me... Now (phát hành ngày 16/2/2024), được xem là phần tiếp theo của album phòng thu thứ ba This Is Me... Then (2002). Album gần nhất của Lopez là A.K.A., phát hành năm 2014.

Thanh Giang